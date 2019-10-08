البث الحي
منوعات

حاكم دبي والأميرة هيا بصدد خوض معركة قانونية في لندن

الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين مع زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين مع زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
8/10/2019

مثلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمام المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

التفاصيل
  • خلال جلسة أولية في يوليو/ تموز الماضي طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري كما طلبت أمرا "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات.
  • قال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.
  • ستنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الراحل الحسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ومن المتوقع أن تستغرق 5 أيام.
  • حضرت الأميرة هيا الجلسة الأولية بينما غاب عنها الشيخ محمد. وحضر بالنيابة عنه ديفيد بانيك أحد أكبر المحامين في بريطانيا.
  • أبلغ القاضي الصحفيين بأن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت اليوم لكن ليس بوسعهم كشف تفاصيل المرافعات القانونية.

 وتزوج الشيخ محمد بن راشد (70 عاما)، وهو أيضا نائب رئيس الدولة، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له.

وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

تركي الحمد يتراجع وينكر إساءته للإمام البخاري.. ومغردون يردون

الكاتب السعودي تركي الحمد (موافع التواصل)