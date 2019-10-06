وصفة ستيف جوبز للنجاح: عادة واحدة تفصل الفاعلين عن الحالمين

رغم مرور 8 سنوات على وفاة ستيف جوبز في الخامس من أكتوبر/ تشرين أول 2011، مازال جوبز يقدم للعالم دروسا لا تقدر بثمن بشأن الطريق نحو تحقيق النجاح.

وصفة النجاح

ستيف جوبز كان يقول إن هناك عادة واحدة بسيطة تفصل الفاعلين عن الحالمين، وتقود نحو تحقيق نجاح كبير. ورغم وفاته لم يتوقف العبقري في مجال التكنولوجيا عن التأثير.

في مقابلة قديمة له روى جوبز قصة يوضح فيها السمة التي تميز الأشخاص الأكثر نجاحًا.

قال إنه بعمر 12 عاما، اتصل ببيل هيوليت مدير شركة هيوليت باكارد: "مرحباً، أنا ستيف جوبز. عمري 12 عامًا. أنا طالب في المدرسة الثانوية. أريد بناء عداد ترددي، وكنت أتساءل إذا كان لديك أي قطع غيار يمكن أن أحصل عليها".

أضاف جوبز أن هيوليت ضحك، وأعطاه قطع الغيار التي يحتاجها، كما منحه وظيفة في العطلة الصيفية في شركته.

وصف جوبز أن رد وتعاون بيل هيوليت معه جعله سعيدا.

"هل لاحظت مفتاح النجاح؟ إذا كنت لا تعرف ما تبحث عنه، فمن السهل أن تفوت الفرصة" حسب جوبز.

كان جوبز يقول "معظم الناس لا يسألون أبدًا، وهذا ما يفصل الأشخاص الذين يقومون بالأشياء عن الأشخاص الذين يحلمون بها فقط".

جوبز: كن على استعداد لطلب ما تريد.

هل كان ستيف سيصل إلى ما حققه إن لم يجرِ تلك المكالمة؟ نحن الآن نعرف بالتأكيد أن مكالمة هاتفية واحدة كان لها تأثير كبير على حياته.

هذه التجربة علمت ستيف جوبز أن يكون على استعداد لطلب شيء يريده.

يقول جوبز: "لم أصادف أحداً رفض طلبي أو أقفل الهاتف أمامي، لذلك عندما يطلب مني شخص شيئا، أحاول أن أستجيب لطلبه لسداد هذا الدين، وعرفانا للطريقة التي عاملني بها آخرون".

يقضي الناس الكثير من الوقت والمال في إعداد أنفسهم لتحقيق أهدافهم. يحصلون على تعليم باهظ في أفضل المدارس ويسعون جاهدين لتحقيق أفضل الدرجات.

يقضون وقتًا في التواصل مع الأشخاص الأكثر نفوذاً ويعملون بجد لكي يستحقوا الترقيات الكبيرة في عملهم.

يقول جوبز هذه الأشياء ليست سيئة، لكنها أقل فعالية بكثير من العنصر الرئيسي. فعندما يريد الناس الأكثر نجاحا شيئًا ما، فإنهم يكونون على استعداد لطلب ذلك.

ماذا لو قابلوك بالرفض؟

"يجب عليك أن تكون على استعداد للفشل. إذا كنت خائفًا من الفشل، فلن تذهب بعيدًا للغاية".

هذا الخوف من الفشل هو ما يمنع معظم الناس من طلب ما يرغبون فيه أو الوصول إليه.

"غير عقليتك، توقع أن تكون الإجابة نعم، توقع كذلك أن يكون الرد بـ "لا" عندئذ اشكر الشخص على وقته، وانتقل إلى الشخص التالي.

يتطلب الأمر الكثير من "لا " لكي تحصل على إجابة بـ " نعم"، كل رفض يقربك أكثر من تحقيق هدفك.

إذا كان بوسع طفل بعمر 12 عامًا أن يفعلها، فيمكنك أنت كذلك أن تفعلها.

نبذة عن ستيف جوبز

وُلد ستيف جوبز في 24 من فبراير/ شباط عام 1955 في مدينة سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، وكان والداه طالبي تخرج في جامعة ويسكنسون فعرضاه للتبني.

مارس العديد من المهن قبل أن يطلق شركة آبل بالاشتراك مع ستيف وزنياك عام 1979. وتقود منتجات آبل العصرية، بما في ذلك الآيبود والآيفون والآيباد، تطور التكنولوجيا الحديثة.

ترك جوبز الشركة عام 1985 ليعود ثانيةً بعد مضي أكثر من عقد من الزمن. كما اشترى شركة بيكسار للرسوم المتحركة.

توفي عام 2011، بعد معركةٍ طويلة مع سرطان البنكرياس.