أبل تستعد لطرح هاتف آيفون رخيص الثمن

تعتزم شركة أبل الإلكترونيات الأمريكية العملاقة، طرح هاتف جديد رخيص الثمن، من طراز آيفون خلال الربع الأول من العام المقبل.

هاتف جديد

بحسب مينج شي كو، المحلل الاقتصادي لشركة أبل في شركة الاستشارات المالية (تي إف سيكيوريتز)، فإن الهاتف الجديد سيكون مماثلًا للهاتف (آيفون 8) مع المعالج (إيه 13) الذي يشبه سلسلة (آيفون 11)، وذاكرة بقوة 3 غيغابايت.

أيضًا يحتفظ الهاتف الجديد بخاصية زر هوم وبصمة الأصابع، إذ يستهدف مستخدمي (آيفون 6) الذي يريدون خصائص نظام التشغيل (آي أو إس 13) لكنهم لا يريدون دفع مبلغ مالي كبير للحصول على الخصائص الجديدة.

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