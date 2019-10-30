مصارعة نسائية في السعودية لأول مرة

تقام في الرياض، غدا الخميس، مباراة مصارعة نسائية استعراضية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية "دبليو دبليو إي"، وذلك لأول مرة في المملكة.

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المنظمة قالت في بيان نشرته على موقعها "أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية سيقام غدا 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

المنظمة أضافت أن نجمتا المباراة هما المصارعة الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسى إيفانز وستكون داخل ستاد الملك فهد، في أول عرض مصارعة نسائية في المملكة.

عرض المصارعة النسائية هو جزء من "موسم الرياض" الذي يشمل أكثر من 100 فعالية ترفيهية واستعراضية وفنية على مدى شهرين في عاصمة المملكة.

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