مصارعة نسائية في السعودية لأول مرة

تقام في الرياض، غدا الخميس، مباراة مصارعة نسائية استعراضية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية "دبليو دبليو إي"، وذلك لأول مرة في المملكة.
التفاصيل
- المنظمة قالت في بيان نشرته على موقعها "أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية سيقام غدا 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
- المنظمة أضافت أن نجمتا المباراة هما المصارعة الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسى إيفانز وستكون داخل ستاد الملك فهد، في أول عرض مصارعة نسائية في المملكة.
- عرض المصارعة النسائية هو جزء من "موسم الرياض" الذي يشمل أكثر من 100 فعالية ترفيهية واستعراضية وفنية على مدى شهرين في عاصمة المملكة.
خلفيات
- شهدت السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف 2017.
- سمحت المملكة بإقامة الحفلات الموسيقية والغنائية والراقصة بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما.
- يشكّل قطاع السياحة والترفيه أحد أهم أسس رؤية 2030، وهي خطة طرحها ولي العهد السعودي لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.
- أعلنت المملكة الشهر الماضي أنها ستصدر لرعايا 49 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوربية، تأشيرات سياحية إلكترونية أو تأشيرات عند الوصول، بعدما كان إصدار التأشيرات يقتصر على الحجاج والأجانب العاملين على أراضيها.
- السعودية أنفقت مليارات الدولارات لمحاولة بناء قطاع سياحي ترفيهي من الصفر.