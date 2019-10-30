قطع المعدة وتبديل الاثنى عشر.. متى تلجأ لجراحات فقدان الوزن؟

نسمع ونشاهد يوميًا أشخاصًا خضعوا لجراحة تخفيف الوزن، وحصلوا على نتائج متفاوتة، ولكن هل تناسبك هذه الجراحة؟

جراحات الوزن هي إجراء جراحي يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة على التخلص من الوزن الزائد، وتقليل خطر بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

قد تكون مرشحًا لعملية جراحية لفقدان الوزن في الحالات التالية:

معامل كتلة الجسم لديك 40 أو أكثر. ومعامل كتلة الجسم هو حاصل قسم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. معامل كتلة الجسم لديك 35-40، وتكون تعاني من مرض سوف يتحسن بفقدان الوزن مثل السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم. حاولت اتباع أساليب فقدان الوزن الصحية الأخرى، مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، لكن دون نتائج معتبرة. أن تعرف المخاطر والفوائد لهذه الجراحة. أن تكون مستعدًا لضبط كيفية تناول الطعام بعد الجراحة. أن تلتزم بإجراء تغييرات دائمة في نمط الحياة للحفاظ على الوزن الذي ستفقده بعد الجراحة.

المراهقون عادة لا يخضعون لجراحة تخفيف الوزن إلا إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 على الأقل.

إذا كنت تفكر في الخضوع لجراحة الوزن، تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان خيارًا جيدًا لك.

أنواع جراحات تخفيف الوزن

عندما تخضع لعملية جراحية لفقدان الوزن، يقوم جراحك بإجراء تغييرات على المعدة أو الأمعاء الدقيقة، أو كليهما.

فيما يلي الأساليب الأربعة التي يستخدمها الجراحون عادة في جراحات الوزن:

المجازة المعدية

فيها يترك الجراح جزءًا صغيرًا جدًا من المعدة يسمى جراب.

لا يمكن أن يستقبل الجراب الكثير من الطعام، لذلك فإنك تأكل طعاما أقل.

يتجاوز الطعام الذي تتناوله بقية المعدة حيث ينتقل مباشرة من الجراب إلى الأمعاء الدقيقة.

غالبًا ما يمكن إجراء هذه العملية الجراحية من خلال عدة شقوق صغيرة باستخدام كاميرا لرؤية داخلها (منظار البطن).

حزام المعدة القابل للتعديل

يضع الجراح حزامًا صغيرًا حول الجزء العلوي من معدتك.

يحتوي الحزام على بالون صغير بداخله يتحكم في مدى ضيق أو اتساع الحزام.

يحدد الحزام مقدار الطعام الذي يمكن أن يدخل معدتك.

هذه الجراحة تتم باستخدام منظار البطن.

قطع المعدة

تزيل هذه الجراحة معظم المعدة ولا تترك سوى جزء ضيق من الجزء العلوي من المعدة.

هذه الجراحة تكبح أيضًا هرمون الجوع "جريلين".

تبديل الاثنى عشر

هذه عملية معقدة تزيل معظم المعدة ويتم تجاوز معظم الأمعاء الدقيقة، وهي تحد من مقدار ما يمكنك تناوله.

هذا يعني أيضًا أن جسمك لا يستطيع امتصاص الكثير من العناصر الغذائية من الطعام مما قد يعني أنك لا تحصل على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.

مع أي نوع من جراحة إنقاص الوزن لا يزال عليك التركيز على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني كجزء من نمط حياتك.

بعد عملية جراحية لفقدان الوزن يفقد معظم الناس الوزن لمدة تتراوح بين 18 و 24 شهرًا (غيتي)

فوائد جراحة تخفيف الوزن

بعد عملية جراحية لفقدان الوزن يفقد معظم الناس الوزن لمدة تتراوح بين 18 و 24 شهرًا.

عند هذه المرحلة يبدأ كثير من الناس في استعادة بعض أوزانهم المفقودة، لكن القليل منهم يستعيدونها.

إذا كنت تعاني من أي حالات طبية متعلقة بالسمنة، فإن تلك الحالات تتحسن عادة بعد جراحة فقدان الوزن.

بعض الحالات مثل السكري، يمكن أن تتحسن بسرعة، والبعض الآخر مثل ارتفاع ضغط الدم، قد يستغرق وقتًا أطول قليلا.

المخاطر والآثار الجانبية