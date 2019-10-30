تقرير: زيادة هائلة في أعداد الأطفال الذين يشاهدون مقاطع الفيديو على الإنترنت

كشف تقرير أعدته منظمة إعلامية أمريكية أن عدد الأطفال الأمريكيين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو يوميا على الإنترنت قد زاد عن الضعف خلال أربع سنوات فقط.

التفاصيل

التقرير صدر الثلاثاء عن منظمة "كومون سينس ميديا"، وهي منظمة أمريكية غير ربحية معنية بتتبع عادات الأطفال في التعامل مع التكنولوجيا، وتقدم التوجيه للآباء والأمهات.

التقرير اعتمد على مسح أجري على عينة تضم 1677 طفلا أمريكيا، تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا.

أظهر المسح ارتفاعا هائلا في نسبة الأطفال الذين يشاهدون مقاطع فيديو عبر الإنترنت يوميا، مقارنة بأرقام آخر استطلاع من هذا النوع والذي أجري عام 2015.

كشف المسح أن 56٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما، يشاهدون مقاطع فيديو عبر الإنترنت بشكل يومي، في حين كانت النسبة في هذه الفئة العمرية 24٪ عام 2015.

في الشريحة العمرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما وصلت نسبة من يشاهدون مقاطع الفيديو يوميا إلى 69٪ في حين كانت النسبة 34٪ عام 2015.

الفترات التي يقضيها الأطفال في مشاهدة مقاطع الفيديو لم تتغير كثيرا خلال السنوات الأربع، لكنها ظلت فترة طويلة.

أظهر الاستطلاع أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يقضون 4 ساعات و44 دقيقة في المتوسط مع وسائط الترفيه على الأجهزة الرقمية كل يوم.

بالنسبة للمراهقين (من 13 إلى 18 عاما) وجد المسح أن هذه الشريحة تقضي يوميا 7 ساعات و22 دقيقة على وسائل الترفيه على الأجهزة الرقمية.

لا تشمل هذه الفترة الوقت الذي تستخدم فيه الأجهزة الرقمية في أداء الواجبات المنزلية أو قراءة الكتب أو الاستماع إلى الموسيقى.

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تحول كبير

نتائج المسح المتعلقة بمشاهدة مقاطع الفيديو تشير إلى سرعة انتقال هذا الجيل من التلفزيون التقليدي إلى خدمات البث، التي تعرض غالبًا على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

من بين المراهقين الذين شملهم الاستطلاع، قال ثلثهم فقط إنهم يستمتعون "كثيرا" بمشاهدة البرامج التلفزيونية التقليدية، مقارنة بنسبة 45٪ عبروا عن هذا الرأي قبل أربع سنوات.

بالنسبة لفئة الأطفال من 8 إلى 12 عاما قال نحو 50٪ منهم إنهم يستمتعون كثيرا بمشاهدة البرامج التلفزيونية التقليدية، في مقابل 61٪ في استطلاع عام 2015.

بحسب الاستطلاع، فإن موقع يوتيوب هو الخيار الأول للأغلبية الساحقة من الأطفال بالنسبة لمشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت.

حتى بين الشريحة العمرية للأطفال بين 8 و12 عاما قال 75٪ منهم إنهم يستخدمون الموقع على الرغم من القيود المتعلقة بالعمر، بينما قال 23٪ فقط في هذه الفئة العمرية إنهم يشاهدون موقع يوتيوب كيدز المخصص للأطفال، وهي خدمة منفصلة تستهدف الأطفال الصغار.

حتى بين هؤلاء الأطفال قال معظمهم إنهم يفضلون موقع يوتيوب المعتاد.

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