لوسي في السماء.. قصة رائدة الفضاء التي أصبحت نكتة بين الأمريكيين

تجسد الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار نتالي بورتمان شخصية ليزا نواك، رائدة الفضاء في ناسا التي أصبحت قصتها نكتة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في فيلم "لوسي في السماء".

She saw her whole life from space. Don’t miss #LucyInTheSky in theaters this Friday. Get tickets now: https://t.co/jzPRXZ2ij0 pic.twitter.com/3di3ZUENmr

— Lucy In The Sky (@LucySkyFilm) October 2, 2019