قصة الدايت.. الحصص والسعرات (الحلقة الخامسة)

مع تقدم علم التغذية الحديث توصل العلماء لفهم أكبر للطاقة الموجودة في الطعام، وكيف يؤثر مأخوذنا منها على زيادة أو ثبات أو فقدان الوزن.
يتم تحديد ما يحتويه الطعام من طاقة عبر ما يحتويه من سعرات حرارية، والسعر الحراري في علم التغذية (وهو يسمى أيضًا الكيلو كالوري والكالوري الكبير) يساوي كمية الطاقة اللازمة لرفع حرارة ألف غرام من الماء درجة مئوية واحدة.
ولذلك فعندما تقرأ على منتج أن كمية الطاقة في الحصة الواحدة منه مثلًا تساوي أربعين كالوري، فهذا يعني أنه يحتوي أربعين كالوري كبير.
ويحتاج الجسم إلى إمداد يومي من الطاقة التي تأتيه عبر الغذاء، وإذا تناول الشخص مقدارًا من السعرات الحرارية مساويًا لما يحرقه جسمه من خلال الأنشطة الأساسية لخلاياه وأعضائه والنشاطات اليومية مثل العمل والمشي، فإن وزنه يبقى ثابتًا ولا يتغير.
أما إذا تناول كمية أكبر فإن الفارق سوف يتم تخزينه على شكل شحوم، وإذا تناول كمية أقل فإن الفارق بين ما أكله وما يحرق يتم استهلاكه من الجسم.
ويحتوي الغرام الواحد من البروتين والكربوهيدرات على أربعة سعرات حرارية، بينما يحتوي الغرام الواحد من الدهون على تسعة سعرات حرارية.
أما إذا كنت تريد أن تفقد من وزنك كيلوغرامًا واحدًا فعليك أن تحرق قرابة 7700 سعر حراري، وهذا يعني أن تستهلك يوميًا من الطعام أقل من احتياجات جسمك من الطاقة، ليقوم الجسم بحرق الفارق من الشحوم.
ونقدم لك هنا جداول شاملة تضم السعرات الحرارية في الحصص الشائعة من الأطعمة المختلفة، وتم وضع وزن الحصة، وحجمها، والسعرات الحرارية للأغذية.
توضيحات:
الجدول التالي يوضح التحويل بين وحدات القياس المختلفة المستخدمة في الجداول:
في الحلقة القادمة نبدأ بالتعرف على أبرز الحميات التي ظهرت في القرن العشرين.
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