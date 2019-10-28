قصة الدايت.. الحصص والسعرات (الحلقة الخامسة)

مع تقدم علم التغذية الحديث توصل العلماء لفهم أكبر للطاقة الموجودة في الطعام، وكيف يؤثر مأخوذنا منها على زيادة أو ثبات أو فقدان الوزن.

الطعام والطاقة

يتم تحديد ما يحتويه الطعام من طاقة عبر ما يحتويه من سعرات حرارية، والسعر الحراري في علم التغذية (وهو يسمى أيضًا الكيلو كالوري والكالوري الكبير) يساوي كمية الطاقة اللازمة لرفع حرارة ألف غرام من الماء درجة مئوية واحدة.

ولذلك فعندما تقرأ على منتج أن كمية الطاقة في الحصة الواحدة منه مثلًا تساوي أربعين كالوري، فهذا يعني أنه يحتوي أربعين كالوري كبير.

ويحتاج الجسم إلى إمداد يومي من الطاقة التي تأتيه عبر الغذاء، وإذا تناول الشخص مقدارًا من السعرات الحرارية مساويًا لما يحرقه جسمه من خلال الأنشطة الأساسية لخلاياه وأعضائه والنشاطات اليومية مثل العمل والمشي، فإن وزنه يبقى ثابتًا ولا يتغير.

أما إذا تناول كمية أكبر فإن الفارق سوف يتم تخزينه على شكل شحوم، وإذا تناول كمية أقل فإن الفارق بين ما أكله وما يحرق يتم استهلاكه من الجسم.

ويحتوي الغرام الواحد من البروتين والكربوهيدرات على أربعة سعرات حرارية، بينما يحتوي الغرام الواحد من الدهون على تسعة سعرات حرارية.

أما إذا كنت تريد أن تفقد من وزنك كيلوغرامًا واحدًا فعليك أن تحرق قرابة 7700 سعر حراري، وهذا يعني أن تستهلك يوميًا من الطعام أقل من احتياجات جسمك من الطاقة، ليقوم الجسم بحرق الفارق من الشحوم.

يحتوي الغرام الواحد من البروتين والكربوهيدرات على أربعة سعرات حرارية (الجزيرة مباشر)

جداول السعرات الحرارية

ونقدم لك هنا جداول شاملة تضم السعرات الحرارية في الحصص الشائعة من الأطعمة المختلفة، وتم وضع وزن الحصة، وحجمها، والسعرات الحرارية للأغذية.

توضيحات:

كلمة "طازج" تعني أن الطعام لم يتم طبخه.

كلمة "جاف" تعني أن الغذاء في حالته الجافة قبل طهوه، مثل المعكرونة الجافة قبل طبخها.

الطبخ بالحرارة الرطبة يعني الطهو باستخدام السوائل مثل المرق أو الماء، أو البخار، ولا يشمل الزيت.

القلي هو الطهو بالزيت العميق أو الدهن.

الطبخ بالحرارة الجافة يعني طهو الطعام بطريقة تنتقل فيها الحرارة مباشرة إليه من دون سوائل، مثل الشوي.

يحتوي الغرام الواحد من الدهون على تسعة سعرات حرارية (الجزيرة مباشر)

الجدول التالي يوضح التحويل بين وحدات القياس المختلفة المستخدمة في الجداول:

النشويات

إذا كنت تريد أن تفقد من وزنك كيلوغرامًا واحدًا فعليك أن تحرق قرابة 7700 سعر حراري (الجزيرة مباشر)

الحلويات

البقول

يحتاج الجسم إلى إمداد يومي من الطاقة التي تأتيه عبر الغذاء (الجزيرة مباشر)

الفواكه

السعر الحراري في علم التغذية يساوي كمية الطاقة اللازمة لرفع حرارة ألف غرام من الماء درجة مئوية واحدة (الجزيرة مباشر)

الخضار

إذا تناول الشخص مقدارًا من السعرات الحرارية مساويًا لما يحرقه جسمه فإن وزنه يبقى ثابتًا ولا يتغير (الجزيرة مباشر)

منتجات الحليب والأجبان

المشروبات

الدجاج والديك الرومي

إذا تناول الشخص كمية أقل مما يحتاجها فإن الفارق بين ما أكله وما يحرق يتم استهلاكه من الجسم (الجزيرة مباشر)

الأسماك وثمار البحر

اللحوم الحمراء

إذا تناول الشخص كمية أكبر مما يحتاجها الجسم فإن الفارق سوف يتم تخزينه على شكل شحوم (الجزيرة مباشر)

الدهون والزيوت

البيض

البهارات

في الحلقة القادمة نبدأ بالتعرف على أبرز الحميات التي ظهرت في القرن العشرين.

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