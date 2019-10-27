بسبب الحجاب.. استبعاد عداءة من السباق في ولاية أمريكية [فيديو]

استُبعدت فتاة مسلمة من سباق للجري في ولاية "أوهايو" الأمريكية، بعد وصولها إلى خط النهاية، وذلك بسبب ارتداء الحجاب الرياضي أثناء السباق.

التفاصيل

قالت الفتاة، وتُدعى نور أبو كرم (16 عاما)، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أحدا لم يذكر أن زيها مخالف للقواعد إلا بعد وصولها إلى خط النهاية.

أضافت "شعرت كأني صدمت بشاحنة ولكمني أحدهم في بطني".

تابعت قائلة "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتمييز ضدي دينيا".

عبرت نور عن شعورها بـ "الإهانة" بعد السباق، خاصة أن المسؤولين لم يعلقوا على زيها مسبقا.

أضافت "بدوت وكأنني مهرج دخل السباق، رغم أنني كنت أجري لصالح هؤلاء المسؤولين".

ترى نور أنه لا يجب أن يضطر أحدهم لتوقيع إذن لارتداء الحجاب، قائلةً "ليس من الضروري أن تتغير القواعد من أجلي خصيصا.. أنا أعدو ككل المتسابقين، أبدأ وأنتهي عند نفس الخط".

قالت نور إنها تلقت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من المجتمع المحلي وسائر البلاد.

نشر ابن عمها قصتها لأول مرة عبر فيسبوك، أمس الجمعة، وحصل منشوره على 3 آلاف مشاركة وألفي نقرة إعجاب.

فجّر ما حدث لنور جدلا في الولايات المتحدة بشأن التمييز على أساس الزي.

شاركت نور في كل سباقات الموسم لصالح مدرستها، ولم يشكل الحجاب مشكلة في أي منها، حتى وصلت إلى المنافسة على مستوى المقاطعة.

عندما تفقد المسؤولون عن السباق الفريق قبل انطلاقه، نبهوا إحدى اللاعبات في فريق نور إلى أن سروالها مخالف وسمحوا لها بتغييره.

ذكرت نور عبر صفحتها على فيسبوك أن أحدا لم يذكر أي شيء عن حجابها الرياضي، لكنها رأت المدرب يناقش أمرا ما مع المسؤولين.

أنهت نور السباق، ومسافته 5 كيلومترات، محطمة الرقم القياسي الخاص بها، لكنها فوجئت عند وصولها إلى خط النهاية بعدم وجود اسمها بلوحة النتائج.

أخبرها رفاقها أنها استُبعدت بسبب حجابها.

نوّهت نور "أنا سعيدة حقا بانتشار القصة لأنها فتحت الباب لحوار عام.. وتواصل الكثيرون معي وقالوا إنهم تعرضوا لمواقف مشابهة".

تغيير القواعد المتعلقة بالزي