دراسة: الذباب الإلكتروني المؤدلج معضلة في مجرة الذكاء الاصطناعي

أضحت مجرة الذكاء الاصطناعي منطلقاً لمعارك يخوضها الذباب الإلكتروني المؤدلج لاستقطاب الرأي، وبناء الواقع وفق أجندة تمليها قوى مختلفة، بحسب مجلة لباب الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات

أبرز ما ورد في الدراسة

الذباب الاجتماعي

أصبح الإدمان الإلكتروني يشبه إلى حد كبير الإدمان على الكحول والمخدرات.

العقلانية التكنولوجية تحولت إلى أداة للسيطرة على الإنسان بدل تحريره.

نمت أشكال من القبلية والعشائرية الإلكترونية، المحكومة برغبة العيش مع المثيل والشبيه.

أعادت قوى الهيمنة في المجتمع، إنتاج نسخ جديدة من الذباب الاجتماعي،

ساد انتشار الذباب الاجتماعي، أواخر القرن السابع عشر في نظام الملكية المطلقة.

سعى الذباب في ذلك الوقت إلى احتواء الفكر المضاد وتوجيه الرأي العام بما يناسب الفاعلين في السلطة.

هويات مصطنعة

الصعود اللافت للقبلية الجديدة، أواخر النصف الثاني من القرن العشرين، وجد له مرتعًا خصبًا في البنية التحتية لشبكة الإنترنت، ما أدى لظهور العشائر الإلكترونية.

تنامت "تقنية التخفي الاجتماعي"، لتكون ظاهرة عالمية مُفرزةً أطيافًا من الهويات المصطنعة وأسرابًا من الذباب الإلكتروني المُؤَدْلَج.

تمارس تلك الهويات ألعابها البلاغية المثيرة في فلك الويب، ساعية لاستقطاب الرأي وتوجيه الأحداث وبناء الواقع وفق ما تمليه أجندة قوى الضغط.

من أبرز الأحداث المشحونة بهدير الذباب، الحرب الدائرة في كل من اليمن وسوريا وليبيا، وحصار دولة قطر، وعمليات ضرب المقاومة في فلسطين المحتلة، وتشويه المسار الديمقراطي في تونس.

لعبة الكم