ترمب: رئاسة أمريكا كلفتني مليارات الدولارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة كلفه بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار.
التفاصيل
- ترمب قال إنه كان سيربح تلك المبالغ الضخمة لو استمر في إدارة أعماله بدلا من اقتحامه عالم السياسة، لكنه أضاف للصحفيين "إذا كان علي فعلها مرة أخرى فسأفعل على الفور".
- ترمب: سواء خسرت ملياري دولار إلى خمسة مليارات أو أقل، فهذا لا يهمني. لا أكترث.
- ترمب: أقوم بذلك من أجل البلد. أفعله من أجل الشعب.
- ترمب عبر عن انزعاجه لاضطراره لإلغاء قراره الخاص بتنظيم قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران المقبل في منتجعه (ترمب ناشيونال دورال للغولف) في ميامي بولاية فلوريدا.
- أثارت خطة ترمب لتنظيم الحدث في منتجعه انتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنها تعطي انطباعا بأنه سيتربح من كونه رئيسا.
- ترمب رفض ما سماه "بند المكافآت الزائفة"، الوارد في الدستور الأمريكي والذي يمنع الرئيس والمشرعين من التربح من مناصبهم. والذي يتهم منتقدون ترمب مرارا بانتهاك هذا البند.
- ترمب كان يدير سلسلة منتجعاته حول العالم قبل انتخابه رئيسا، وتولى أبناؤه إلى حد كبير إدارة شركات العائلة.
- ترمب قال إنه سيستضيف قمة مجموعة السبع في منتجعه دون تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي لكنه سيبحث حاليا عن أماكن أخرى، قائلا "لا أعتقد أنها ستكون على نفس المستوى".