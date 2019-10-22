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منوعات|الولايات المتحدة

ترمب: رئاسة أمريكا كلفتني مليارات الدولارات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
21/10/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة كلفه بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار.

التفاصيل
  • ترمب قال إنه كان سيربح تلك المبالغ الضخمة لو استمر في إدارة أعماله بدلا من اقتحامه عالم السياسة، لكنه أضاف للصحفيين "إذا كان علي فعلها مرة أخرى فسأفعل على الفور".
  • ترمب: سواء خسرت ملياري دولار إلى خمسة مليارات أو أقل، فهذا لا يهمني. لا أكترث.
  • ترمب: أقوم بذلك من أجل البلد. أفعله من أجل الشعب.
  • ترمب عبر عن انزعاجه لاضطراره لإلغاء قراره الخاص بتنظيم قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران المقبل في منتجعه (ترمب ناشيونال دورال للغولف) في ميامي بولاية فلوريدا.
  • أثارت خطة ترمب لتنظيم الحدث في منتجعه انتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنها تعطي انطباعا بأنه سيتربح من كونه رئيسا.
  • ترمب رفض ما سماه "بند المكافآت الزائفة"، الوارد في الدستور الأمريكي والذي يمنع الرئيس والمشرعين من التربح من مناصبهم. والذي يتهم منتقدون ترمب مرارا بانتهاك هذا البند.
  • ترمب كان يدير سلسلة منتجعاته حول العالم قبل انتخابه رئيسا، وتولى أبناؤه إلى حد كبير إدارة شركات العائلة.
  • ترمب قال إنه سيستضيف قمة مجموعة السبع في منتجعه دون تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي لكنه سيبحث حاليا عن أماكن أخرى، قائلا "لا أعتقد أنها ستكون على نفس المستوى".
المصدر : رويترز
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