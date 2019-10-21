أردوغان يرفض تصنيع السجائر الإلكترونية ويدعو الأتراك لشرب الشاي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه لن يسمح أبدا لشركات السجائر الإلكترونية بتصنيع منتجاتها في تركيا وحث الأتراك على شرب الشاي بدلا من ذلك.

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أردوغان أضاف خلال كلمته في مؤتمر لمناهضة التدخين في إسطنبول، أنه أمر وزير التجارة بعدم السماح "أبدا" بإنتاج السجائر الإلكترونية في تركيا وقال إن شركات التبغ تزداد ثراء "من خلال تسميم" الناس.

أردوغان تابع قائلا "طلبوا منا مكانا وتصريحا لإنتاج هذه (السجائر الإلكترونية). لم نمنحهم ولن نفعل" دون أن يذكر اسم الشركة أو الشركات التي يشير لها.

أردوغان قال "إنهم يريدون الاستثمار في تركيا… اذهبوا واستثمروا في مكان آخر".

أردوغان تابع "دعونا نرمي السجائر ونشرب شاي ريزي" في إشارة إلى الشاي المنتج بمسقط رأسه في منطقة البحر الأسود.

الرئيس التركي أضاف "أنا لا أقدم مقترحات كثيرة، لكن كرئيس أقول لأولئك الذين أحبهم إن هذا حرام".

غالبا ما يحث أردوغان، المعروف بكرهه للكحول والسجائر، الأتراك على الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر.

أردوغان يشارك عام 2016 في قطف الشاي بمدينة "ريزا" مهد الشاي التركي العريق (trt)

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