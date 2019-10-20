أطول رحلة طيران تجارية في العالم تستغرق حوالي 20 ساعة

أكملت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس بنجاح أطول رحلة بدون توقف في العالم على متن طائرة تجارية، في رحلة من نيويورك إلى سيدني، على متنها 49 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

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ذكرت كانتاس عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الأحد إن الرحلة التجريبية التي حلقت لمسافة 16 ألف و200 كيلومتر استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة.

غادرت الرحلة كانتاس كيو إف 7879 من مطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في مساء الجمعة، وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني باستراليا صباح الأحد، إذ إن توقيت سيدني يسبق توقيت نيويورك بـ 15 ساعة.

قامت شركة كانتاس بتعديل استخدام طائرة جديدة من طراز بوينغ 9-787

بدون توقف