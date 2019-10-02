سنغافورة ترسل طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" إلى مقبرة للطائرات

تصل طائرات لشركة طيران "سيلك إير" السنغافورية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" إلى وسط أستراليا من أجل تخزين طويل الأمد في "مقبرة للطائرات".

وأعلنت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية اليوم الأربعاء أن "سيلك إير" في سنغافورة حصلت على موافقة الأسبوع الماضي "للقيام بست رحلات جوية لنقل طائراتها من طراز ماكس 737 إلى منشأة للصيانة والتخزين في أليس سبرينغز".

و"بوينغ 737 ماكس 8″ هو الطراز الذي تم منع تشغيله بعد أن تعرض لحادثين قاتلين العام الماضي في إثيوبيا وإندونيسيا.

مقبرة الطائرات

أفاد العضو المنتدب لشركة آسيا والمحيط الهادئ لتخزين الطائرات اليوم الأربعاء بأن أولى الطائرات الست من طراز ماكس 737 قد وصلت من سنغافورة أمس الأول الإثنين إلى منشأة التخزين الخاصة بالشركة.

ذكر فينسنت أنه يتم إحضار الطائرات إلى منشأة تخزين أليس سبرينغ بسبب الظروف المناخية المثالية لحمايتها من الأضرار الهيكلية مع دخول سنغافورة لموسم الأمطار الاستوائية.

حوادث ماكس 737

أوقفت شركات الطيران وسلطات الطيران على مستوى العالم تشغيل جميع الطائرات من طراز ماكس 737 في أعقاب حادثين اثنين لطائرتين.

كان أحد الحادثين لرحلة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس/ آذار 2018 في أديس أبابا وأدى إلى مقتل 157 شخصا، والآخر رحلة لشركة طيران لاين أير في جاكرتا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أسفر عن مقتل 189 شخصا.

اعتادت شركة سيلك إير تسيير طائرات ماكس 737 إلى أستراليا، ولكنها علقت الآن تشغيل أسطولها بالكامل من هذا الطراز، بينما تواصل هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية حظر الرحلات التجارية لنقل الركاب بالطائرة ماكس 737 مؤقتا من وإلى أستراليا.

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