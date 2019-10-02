بينها الشكولاتة والتوت.. 7 أطعمة تعزز طاقتك لليقظة طوال اليوم

في مرحلة ما خلال اليوم يشعر كثيرون منا بالتعب، ربما لعدم حصولنا على كفايتنا من النوم في الليلة السابقة لسبب أولآخر.

إذن، ماذا لو كانت هناك بعض الأطعمة التي يمكنها أن تزيد من طاقتك إضافة إلى كونها صحية حقًا؟

وقبل التطرق إلى الأطعمة التي يمكن أن تعزز الطاقة، تجدر الإشارة إلى أنه للحفاظ على مستويات السكر في الدم والطاقة بالتساوي خلال اليوم، يفضل تناول وجبة خفيفة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

أطعمة الطاقة السريعة

الكافيين:

متمثل في القهوة أو الشاي في الصباح، يعزز تحفيز الجهاز العصبي المركزي ما يؤدي إلى تعزيز وظائف المخ.

أيضًا هو مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة وقد يعزز بشكل محتمل خفض الإصابة بالنوع الثاني من السكري ومرض الكبد.

أوراق النعناع:

دورية الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، تقول إن النعناع يعتقد أنه يزيد القدرة على التنفس وتركيز الأوكسجين في المخ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة. وبالتالي هو طعام تحفيزي ممتاز في وسط النهار لاجتياز فترة ما بعد الظهر.

الزنجبيل:

يقلل الشعور بالتعب بتحسين الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم.

قد يساعد هذا الطعام أيضًا مرضى الصداع النصفي الذي يمكن مقارنته حتى بعقار سوماتريبتان ولكن له آثار جانبية قليلة.

الكافيين يعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي (أرشيفية)

أطعمة معززة للطاقة على المدى البعيد

على المدى البعيد، يمكن إضافة أطعمة معينة للنظام الغذائي على أساس منتظم يمكن أن تزيد من طاقة المرء الكلية.

الكينوا:

هي أكثر الحبوب الغنية بالبروتين المتاحة، كما أنها بروتين كامل، إذ تحتوي على كل الأحماض الأمينية التسعة الأساسية التي يحتاجها الجسم.

تحتوي على الحديد بين أشياء أخرى يمكن أن تساعد في تعزيز وظائف المخ نظرًا لأن المخ يأخذ نحو 20% من أوكسجين الدم في جسمنا.

أيضًا تحتوي على الريبوفلافين (فيتامين بي 2) الذي يحسن التمثيل الغذائي للطاقة داخل المخ والخلايا العضلية وبالتالي يساعد في إنتاج طاقة ملائمة في الخلايا.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على الكافيين وكذلك ثيوبرومين اللذين يساعدان في تعزيز مستويات الطاقة.

كلما كانت الشوكولاتة داكنة، قل السكر فيها وزاد تعزيزها المحتمل للطاقة.

التوت:

هو مصدر ممتاز للميلاتونين (هرمون النوم الطبيعي).

يمكن أن يساعد في الحصول على ليلة نوم هنيئة لإبقاء المرء منتعشًا طوال النهار.

الفواكه الجافة: