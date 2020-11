سبتمبر 2019 أكثر الشهور سخونة على الإطلاق

أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن سبتمبر/ أيلول كان أكثر الشهور سخونة على مستوى العالم إلى يومنا هذا.

ويصنف عام 2019 في المرتبة الثانية كأكثر سخونة منذ أن بدأت سجلات في أواخر القرن التاسع عشر.

التحليلات التي أجرتها دائرة تغير المناخ في كوبرنيكوس وناسا، أشارت إلى أن شهر سبتمبر يتميز بالحرارة الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أمريكا الشمالية ونصف الكرة الشمالي بشكل عام.

The third quarter of 2019 saw record high global temperatures and second lowest sea ice on record. 2019 is now firmly on track to be the second warmest year in most surface temperature records. Read our Q3 State of the Climate report at @CarbonBrief https://t.co/M7bJA8vTmS 1/9 pic.twitter.com/N1ZBdy5QOE

— Zeke Hausfather (@hausfath) October 16, 2019