حرمان طيار مصري من رخصته "مدى الحياة" بسبب ممثل

حرمت سلطات الطيران المصرية طيارا من رخصة القيادة مدى الحياة بعدما سمح للممثل المصري محمد رمضان بدخول قمرة القيادة وقيادة الطائرة.
التفاصيل
وزير الطيران المدني يونس المصري أصدر قرارا "بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية" بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري.
قرر الوزير أيضا سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.
الوزير قال في البيان إن هذه القرارات اتخذت بعد تحقيقات أجرتها سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية في مصر.
البيان أوضح أن التحقيقات أثبتت أن الواقعة تشكل مخالفة لقوانين الطيران المدني المصري، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات الرادعة حيال ما حدث من "أفعال مستهترة وغير مسئولة".
وزارة الطيران المدني شددت على أن "هذه الواقعة تمثل عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية".
الوزارة نوهت إلى أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية وأنه لا مجال فيها للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.
أكدت الوزارة ثقتها في شركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية.
استقالة رئيس الشركة
في بيان منفصل قالت وزارة الطيران المدني إن الوزير يونس المصري التقى بالطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، حيث تقدم زكريا باستقالته، وجرى قبولها.
لم يشر البيان إلى سبب الاستقالة لكن وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن السبب يرجع إلى ملكية الشركة للطائرة التي شهدت واقعة محمد رمضان.
خلفية
التحقيقات جاءت بعد تداول مقطع فيديو للممثل المصري محمد رمضان وهو يجلس في مقعد الطيار المساعد على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة.
يقول محمد رمضان في الفيديو: "في تجربة أولى من نوعها هنقوم نسوق الطيارة".
بعدها ينتقل رمضان إلى قمرة القيادة ويجلس في مقعد مساعد الطيار ويسمع صوت أحد الأشخاص في الخلفية وهو يقول إن محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة.
تعمل شركة سمارت للطيران منذ عام 2007 في خدمات الطيران الاقتصادي وخدمة طائرات رجال الأعمال، وهي شركة خاصة، تملك شركة مصر للطيران حصة فيها، بحسب وسائل إعلام مصرية.