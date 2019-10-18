تقرير يروي تفاصيل صادمة في حياة الفنان المصري يونس شلبي

سلط تقرير لقناة الجزيرة الوثائقية الضوء على حياة الفنان المصري يونس شلبي، وسرد تفاصيل صادمة ومفارقات، لمن أدخل الضحكة على قلوب الملايين.
أبرز ما أورده التقرير
- زفاف شلبي خلا من المطربين وجنازته خلت من أصدقائه وزملائه الفنانين.
- تعرض شلبي لموقف صادم، حين قدم الفنان سعيد صالح برفقة 600 شخص جمعهم لحضور حفل زفافه.
- دفع ذلك العدد غير المتوقع، يونس شلبي للطلب من بعض حضوره، مغادرة الحفل "لعدم وجود طعام".
- حين شُيّعت جنازته في الـ 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 غابوا جميعا؛ أصدقاؤه المشاغبون وزملاؤه الفنانون.
- عشق التمثيل وبدأه من المدرسة في عروض الفن والمسرح اتجه نحو القاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
- ولد في 31 مايو/أيار 1941 في المنصورة.
- من أشهر أدواره التلفزيونية مسلسل بوجي وطمطم، وظل يقدمه مدة 18 عاماً.
نحو المسرح والنجومية
- شارك يونس شلبي في أول عمل مسرحي بعنوان (الغول) عام 1969، عقب حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية.
- انضم بعدها إلى فرقة الفنانين المتحدين مع نجمي الكوميديا عادل إمام وسعيد صالح الذي لفت انتباههما بأدائه.
- كانت مدرسة المشاغبين التي انطلقت عام 1971 هي نقطة الانطلاق الحقيقية لهؤلاء النجوم.
- بعد كوميديا إسماعيل ياسين وعبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس، كانت مدرسة المشاغبين نقطة التحول لبداية تاريخ جديد في الكوميديا المصرية.
- كان شلبي يُبدع ويُفجّر الضحك من القلوب والأفواه وهو يخرج عن النص باسترسال عميق ودون انقطاع، خاصة في مسرحية "العيال كبرت" عام 1979.
https://twitter.com/Aboookhaled100/status/1185052550007050240?ref_src=twsrc%5Etfw
أفلام ومسلسلات غير موفقة
- شارك يونس شلبي بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلما سينمائيا، كما قام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها النقاد والسينمائيون ذات طابع تجاري.
- استنقصت الكثير من الأدوار التي اختارها شلبي قيمته الفنية وتفرده الأدائي، وجنت عليه أدوار البطولة غير المدروسة ووضعته في خانة أقل من زملائه.
- شارك يونس شلبي أيضا في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللي أستاهل)، إضافة إلى (بوجي وطمطم).
الموت المر
- مع بداية الألفية، تضاءل نشاط يونس شلبي الفني، إثر إصابته بالقلب والسكري، وتدهورت حالته المالية والصحية.
- منح عادل إمام شلبي دورا صغيرا معه في فيلم (أمير الظلام) (2002) كـحكم مباراة، ولكن ملامح المرض كانت بادية عليه.
- اشتدّ عليه المرض وبدأ رحلة علاجه الطويلة والمرهقة صحيا وماديا، إذ أجرى أكثر من عملية لزراعة الشرايين في ساقه وقلبه الذي بدأ يُنبئ بدقات هذا الفنان الأخيرة.
- من المفارقات أن شلبي وفي تلك المحن المتكررة تخلّت عليه نقابة الفنانين، كما خذله الأصدقاء والزملاء حتى بالسؤال عنه عدا القليل منهم.
- توفي يونس شلبي فقيرا بعد أن باع ممتلكاته من أجل العلاج في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بأزمة تنفسية حادّة، بعد 66 عاما منحنا منها 32 عاما من العمل الفني.
لمتابعة التقرير كاملاً:
يونس شلبي.. وجه الطفل وقلبه