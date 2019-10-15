غوغل تكشف عن هاتفي بيكسل 4 مزودين برادار

كشفت غوغل عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع بيكسل مزودين بكاميرات أعلى جودة ومستشعر راداري ومساعد افتراضي أسرع.
التفاصيل
- غوغل أعلنت أيضا عن أول حاسوب محمول لها بسعر متوسط وأول سماعات أذن لاسلكية وتحديثات لجهازها لتوجيه الشبكة اللاسلكية الذي نال إشادة في المراجعات ومكبر صوت ذكي.
- الهاتفان الجديدان مزودان بعدسات مقربة للتصوير من مسافات بعيدة وبرمجيات محسنة لالتقاط الصور الليلية. وجرى تعميق دمج مساعد غوغل الرقمي في الجهاز لتسريع زمن الاستجابة.
- كما تم تزويدهما بميزة جديدة تقوم على تكنولوجيا الرادار تُمكن المستخدمين من تصفح الأغاني أو إصدار أوامر أخرى عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة.
- سعر الجيل الرابع من بيكسل يبلغ 799 دولارا للشاشة حجم 5.7 بوصة، و899 دولارا للشاشة حجم 6.3 بوصة.
- للمرة الأولى ستقوم جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة ببيع المنتج.
- أما جهاز الكومبيوتر المحمول الجديد "بيكسلبوك غو" فسيكون مزودا بشاشة مقاس 13.3 بوصة، وبسعر يبدأ من 649 دولارا، مقارنة مع سعر كان يبدأ من 999 دولارا للطراز "بيكسلبوك" الذي طُرح للمرة الأولى في 2017.
- لكن الجهاز لم يترك بصمة تذكر في السوق، حتى إن بعض الباحثين لا يرصدون مبيعاته.
- شيري لين، مديرة الإنتاج في مشروع بيكسل، قالت إن غوغل اختبرت إضافة تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس لكن خلصت إلى أنها "لا تعمل على نحو جيد للغاية عندما تكون هناك أشجار وأبنية في الطريق".
- لين أضافت أنهم يعملون "مع شركات الاتصالات ونحتاج منهم أن ينتهوا من تشييد البنية التحتية قبل أن نبدأ في تمرير تكلفة (التكنولوجيا الجديدة) للآخرين".
- غوغل اقتحمت مجال الأجهزة قبل حوالي أربع سنوات، مراهنة على تزويد منتجاتها بقدرات الذكاء الاصطناعي على نحو أسرع وأفضل من المنافسين وعلى أن المستهلكين سيرغبون في مثل تلك المزايا. لكن نتائج تلك الاستراتيجية متباينة حتى الآن.
- أجهزة غوغل منخفضة السعر تتصدر المبيعات، أما الأجهزة الأعلى سعرا، مثل الهاتف بيكسل، فقد اكتسبت قوة دفع محدودة قياسا إلى منتجات رواد الصناعة مثل سامسونغ وأبل بسبب تسويقها المحدود.
- علاوة على ذلك، أصبح المستهلكون يحتفظون بأجهزتهم لفترات أطول الآن.
- بحسب محللين، بدأ الناس "يبحثون عن خيارات أرخص للهواتف الذكية بدلا من شراء هاتف متميز في الفئة الفائقة سعره (يزيد على) 800 دولار، مما صب في صالح الهاتف (بيكسل 3-إيه) الذي طُرح في مايو/ آيار الماضي بسعر يبدأ من 399 دولارا.
- حسبما ذكرته آي.دي.إس لأبحاث سوق التكنولوجيا، رفع الهاتف (بيكسل 3-إيه) مبيعات غوغل من الهواتف الذكية إلى 4 ملايين و100 الف جهاز في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 4 ملايين و700 الف للعام 2018 بأكمله.
- لكن حصة غوغل من شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام تظل دون الواحد في المئة، وفقا لشركة الأبحاث ذاتها.
- برغم كل هذا، تقول الشركة إن مجرد وجود الأجهزة في السوق كان مفيدا لعلامتها التجارية.