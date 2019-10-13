علماء يحذرون: مشاهدتك خسارة فريقك يمكن أن تؤدى للوفاة

حذر علماء في دراسة علمية، من أن الضغط الناجم عن رؤية شخص لفريقه المفضل يخسر مباراة، يمكن أن يتسبب في ضرر كبير للقلب، بل من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة.

الفريق الخاسر

ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن دراسة جديدة خلصت إلى أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية بنسبة 29% لدى مشجعي الفريق الخاسر في يوم المباراة.

أوضحت الدراسة أن نسبة الإصابة بالأزمات تقل بنسبة 20% لدى مشجعي الفريق الفائز.

الدراسة قالت إن الرجال هم الأكثر عرضة لارتفاع نسبة إصابتهم بالأزمات القلبية خلال المباريات مقارنة بالنساء، وذلك يرجع إلى اهتمام الرجال بصورة أكبر بكرة القدم.

شرب الكحول والتدخين