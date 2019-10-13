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علماء يحذرون: مشاهدتك خسارة فريقك يمكن أن تؤدى للوفاة

دراسة جديدة تحذر من زيادة نسبة الأزمات القلبية لدى مشجعي الفريق الخاسر
دراسة جديدة تحذر من زيادة نسبة الأزمات القلبية لدى مشجعي الفريق الخاسر
13/10/2019

حذر علماء في دراسة علمية، من أن الضغط الناجم عن رؤية شخص لفريقه المفضل يخسر مباراة، يمكن أن يتسبب في ضرر كبير للقلب، بل من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة.

الفريق الخاسر
  • ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن دراسة جديدة خلصت إلى أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية بنسبة 29% لدى مشجعي الفريق الخاسر في يوم المباراة.
  • أوضحت الدراسة أن نسبة الإصابة بالأزمات تقل بنسبة 20% لدى مشجعي الفريق الفائز.
  • الدراسة قالت إن الرجال هم الأكثر عرضة لارتفاع نسبة إصابتهم بالأزمات القلبية خلال المباريات مقارنة بالنساء، وذلك يرجع إلى اهتمام الرجال بصورة أكبر بكرة القدم.
شرب الكحول والتدخين
  • خلصت الدراسة، التي نُشرت في دورية (سبورتس ساينس) إلى أن الأزمات المتعلقة بالقلب والأوعية الناتجة عن الضغط العقلي الشديد والتوتر الانفعالي لها علاقة بمباريات كرة القدم. 
  • كما أشارت الدراسة إلى أن " تناول الكحوليات والتبغ للتخلص من المشاعر الغاضبة" ربما يكون له دور في الإصابة بالأزمات القلبية" مضيفة أنه يجب اتخاذ " إجراءات احتياطية" في مباريات كرة القدم. 
المصدر : الألمانية
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