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منوعات|المكسيك

شاهد: مزارعون غاضبون يسحلون مسؤولا في المكسيك

10/10/2019

قال مسؤولون مكسيكيون إن مزارعين غاضبين اقتحموا بلدية لاس مارغاريتاس جنوب البلاد واعتقلوا رئيسها وقاموا بجره خلف شاحنة صغيرة للتعبير عن احتجاجهم ومطالبتهم بمزيد من موارد الدولة.

سحل "رئيس بلدية"
  • الحادث وقع الثلاثاء عندما اقتحم عشرات من أفراد مجموعة السكان الأصليين توخولابال وهم يحملون هراوات، مكتب رئيس بلدية لاس مارغاريتاس في ولاية تشياباس.
  • شهود عيان قالوا للمحققين إن المقتحمين قيدوا رئيس البلدية خورخي لويس اسكاندي وقاموا بدفعه إلى خارج المبنى وربطه بالجزء الخلفي لسيارة بيك-آب. 
  • بعد ذلك قاموا بجره عشرات الأمتار في الشارع قبل أن تتدخل الشرطة وموظفون ونجحوا في تحرير رئيس البلدية الذي لم يصب بجروح خطيرة.
  • رئيس البلدية اتهم مهاجميه بمحاولة خطفه للحصول على أموال، وقال إن "نحو خمسين أو ستين شخصًا وصلوا على متن ثلاث شاحنات صغيرة حاملين هراوات في مسعى لخطف مسؤولي المدينة من أجل ابتزازنا للحصول على ما أرادوه دائما وهو المال". 
  • رئيس البلدية: قاموا بحملي وتقييد قدمي وسحبي من مكتبي إلى الشارع.
  • المدعي العام للدولة خورخي لويس لافين، أوضح أن المهاجمين يطالبون بالمزيد من الموارد الحكومية، بما في ذلك تحويل أموال مباشرة لهم لبلدتهم سانتا ريتا إل اينفرنادورا.
  • أدرج الرئيس المكسيكي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سياسة جديدة تقضي بتقديم مساعدة حكومية تتمثل بدفعات نقدية للمستفيدين منها، في إطار مكافحة الفساد عبر تجنب مرور الأموال عبر وسطاء بيروقراطيين. 
  • أوقف 11 شخصًا وأصيب 10 بجروح في الحادثة.
  • أرسلت ولاية تشياباس شرطتها للمساعدة في إعادة إحلال النظام في مدينة لاس مارغاريتاس التي تضم 20 ألف نسمة وتقع بالقرب من حدود المكسيك مع غواتيمالا. 
  • هذه ليست المرة الأولي التي ينظم فيها مزارعون من البلدة نفسها احتجاجًا عنيفًا، فقبل 4 أشهر قاموا بتخريب البلدية مطالبين اسكاندي بالوفاء بوعود قطعها خلال حملته الانتخابية في 2018.
المصدر : الفرنسية
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