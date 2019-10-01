زوكربرغ سيخوض معركة ضد محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك فيسبوك

نشر موقع متخصص في أخبار التكنولوجيا تسريبا صوتيا لمارك زوكربرغ رئيس فيسبوك تعهد فيه "بخوض معركة" ضد محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك عملاق التواصل الاجتماعي الاكثر انتشارا في العالم.

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موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيرج" نشر تسريبا لأقوال زوكربرغ خلال اجتماع لموظفي فيسبوك في يوليو/ تموز الماضي، قال فيه إن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

زوكربرغ تحدث عن خطة السيناتور إليزابيث وارين، المرشحة للرئاسة الديمقراطية، لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية، قائلا إنه "إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية".

زوكربرغ ذكر أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار، مضيفا أنه "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها".

زوكربرغ تحدث عن العملة الرقمية (لييرا)، التي أعلن فيسبوك أنه يخطط لطرحها منتصف العام القادم، قائلا إنه ما زال متفائلاً بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

زوكربرغ تحدث في التسريب عن خطة فيسبوك لتوفير تطبيق جديد لمنافسة تطبيق "تيكتوك" الذي ينتشر بسرعة.

زوكربرغ: لدينا منتج يسمى "لاسو"، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك.

زوكربرغ: نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيكتوك منتشرا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير.

مارك زوكربرغ رئيس فيسبوك