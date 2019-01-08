ملكة جمال روسيا تجبر سلطان ماليزيا على التخلي عن عرشه

مع إقدام سلطان ماليزيا محمد الخامس، على التنحي بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد، تحدث الإعلام عن "توتر" بين القصر والحكومة وشائعات عن اعتلال صحة السلطان وزواجه.
وتنحى السلطان الماليزي محمد الخامس، الأحد بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.
ولم يقدم سببا لتنحيه لكن وسائل الإعلام تحدثت عن بعض التوتر بين القصر وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد وشائعات عن اعتلال صحة السلطان وزواجه في الفترة الأخيرة.
ملكة جمال موسكو.. هل هي السبب؟
- ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر/ كانون الأول صورا تردد أنها للسلطان وهو يتزوج في روسيا.
- أفادت منشورات أن العروس هي "أوكسانا فويفودينا" الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو في عام 2015.
- وتحدثت وسائل إعلام ماليزية عن زواج سلطان ماليزيا وعن اعتناق ملكة جمال موسكو للإسلام بعد زواجها.
- السلطان محمد الخامس (49 عاما) كان قد استأنف مهامه قبل أسبوع فقط بعد أن حصل على عطلة مرضية لمدة شهرين.
- محمد الخامس سلطان ماليزيا، أعلن تنحيه عن العرش ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام حيث لم يمر على توليه العرش إلا سنتان.
- قال القصر في بيان إن هذا القرار يسري بشكل فوري دون الخوض في سبب التنحي، كما لم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للتعليق.
- قال البيان إن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها مجلس الحكام ووجه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.
- بيان القصر، أضاف "عمل جلالته على الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بصفته رأس الدولة، وكان ركيزة للاستقرار ومصدرا للعدالة وقلب الوحدة… للشعب".
- يجري الجلوس على العرش في ماليزيا بالتناوب بين تسع أسر ملكية في هذا البلد، ويخضع اختيار السلطان القادم لتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.
- أقيم حفل الزواج في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بالقرب من موسكو، ويعتبر الزواج الثاني للملك بعد طلاق من زوجته الأولى منذ 10 سنوات.