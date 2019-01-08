دراسة تحذر: تقلبات الدخل الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة

وجدت دراسة جديدة أن التقلبات الشديدة غير المتوقعة في الدخل يمكن أن تضاعف خطر الوفاة المبكرة، خصوصا جراء الأمراض القلبية الوعائية.

وجدت الدراسة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن "التراجع المفاجئ وغير المتوقع في الدخل الشخصي خلال فترة الشباب مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض قلبي أو الوفاة المفاجئة.

النساء والأمريكيون الأفارقة أكثر احتمالا للضرر: