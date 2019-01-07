أمريكي من أصل مصري يفوز بجائزة غولدن غلوب

فاز الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم "الملحمة البوهيمية".

التفاصيل:

حصل الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" "بوهيميان رابسودي) على جائزة غولدن غلوب كأفضل فيلم درامي.

حصل فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك) على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.

فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".

فازت جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف).

فاز الممثل كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي، أو ممثل موسيقي عن دوره في فيلم "النائب" (فايس) والذي أدى فيه دور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.

فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).

نال المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون جائزة أفضل مخرج عن إخراجه فيلم "روما"، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

فاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن الدور الذي لعبه في فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك).

فازت ريجينا كينغ بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك).

حصل فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر-فيرس) على جائزة أفضل فيلم رسوم المتحركة.

حصلت نجمة البوب ليدي غاغا على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية "ضحل" (شالو) في فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن).

وفاز مسلسل "الأمريكيون" (ذي أمريكانز) بجائزة أفضل مسلسل درامي في حين فاز مسلسل "على طريقة كومينسكي" (ذا كومينسكي ميثود) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.

من هو رامي مالك؟