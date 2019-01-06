شاهد: حريق هائل بمجمع تجاري في جدة بالسعودية

اندلع حريق هائل بمجمع تجاري في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة نحو 29شخصا بحالات اختناق.

القصة

مديرية الدفاع المدني السعودية ذكرت على موقعها على موقع التدوين المصغر تويتر أن الحريق نتج عنه 29 حالة اختناق.

باشر مدني #جدة حريقاً اندلع في مبنى شمال غرب المحافظة ، نتج عن الحادث ٢٩ إصابة بحالة اختناق عولج منها ٢٥ في الموقع بينما تم نقل أربع حالات للمستشفى للاطمئنان على صحتهم. pic.twitter.com/8yObzmBe0I — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 6, 2019

مديرية الدفاع المدني: جرى نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.