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شاهد: مطعم ياباني يدفع 3 ملايين دولار لشراء سمكة تونة

5/1/2019

حقق صاحب سلسلة مطاعم سوشي في اليابان (السبت) رقما قياسيا جديدا عندما دفع أكثر من ثلاثة ملايين دولار ثمنا لسمكة تونة في مزاد بطوكيو.

ما القصة؟
  • صاحب سلسلة مطاعم سوشي دفع 333.6 مليون ين (3.1 ملايين دولار) ثمنا لسمكة تونة ذات زعنفة زرقاء في أول مزاد هذا العام بسوق السمك الجديد في العاصمة طوكيو.
  • حطم كيوشي كميورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي رقما قياسيا كان قد حققه في عام 2013، بدفع نصف هذا المبلغ.
  • السمكة يبلغ وزونها 278 كيلو غراما، وجرى اصطيادها قبالة ساحل منطقة أوموري بشمال اليابان.
  • كيمورا قال للصحفيين أمام سوق السمك "تبدو التونة شهية وطازجة للغاية. لكنني أعتقد أنني بالغت كثيرا".

خلفيات:
  • المزاد كان الأول الذي يقيمه سوق تيوسو الجديد للأسماك، وذلك بعدما أغلق سوق تسوكيجي الشهير العام الماضي.
  • أغلق السوق القديم من أجل توفير مساحة لموقف سيارات مؤقت استعدادا لاستضافة أولمبياد طوكيو 2020.
  • بعد المزاد جرى نقل السمكة إلى أحد فروع سلسلة سوشي زانماي الموجودة في سوق تسوكيجي القديم.
  • تعد التونة من أنواع الأسماك غالية الثمن في جميع أنحاء العالم لاستخدامها في تحضير السوشي؛ لكن الخبراء يحذرون من أن الطلب المتزايد عليها جعلها من الأنواع المهددة بالانقراض.

المصدر : رويترز
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