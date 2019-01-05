شاهد: مطعم ياباني يدفع 3 ملايين دولار لشراء سمكة تونة

حقق صاحب سلسلة مطاعم سوشي في اليابان (السبت) رقما قياسيا جديدا عندما دفع أكثر من ثلاثة ملايين دولار ثمنا لسمكة تونة في مزاد بطوكيو.

ما القصة؟

صاحب سلسلة مطاعم سوشي دفع 333.6 مليون ين (3.1 ملايين دولار) ثمنا لسمكة تونة ذات زعنفة زرقاء في أول مزاد هذا العام بسوق السمك الجديد في العاصمة طوكيو.

حطم كيوشي كميورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي رقما قياسيا كان قد حققه في عام 2013، بدفع نصف هذا المبلغ.

السمكة يبلغ وزونها 278 كيلو غراما، وجرى اصطيادها قبالة ساحل منطقة أوموري بشمال اليابان.

كيمورا قال للصحفيين أمام سوق السمك "تبدو التونة شهية وطازجة للغاية. لكنني أعتقد أنني بالغت كثيرا".

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