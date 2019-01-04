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منوعات|أستراليا

شاهد: رجل يصيب أحد المارة وينتحر بعد مطاردة في سيدني

4/1/2019

صدم رجل أسترالي سيارة شرطة في سيدني بسيارته ثم استولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر وسيارة أجرة وصدم سيارات أخرى وطعن أحد المارة قبل أن ينتحر أمام الشرطة.

ما الذي حدث؟
  • بدأت هذه السلسلة من الأحداث، التي قالت الشرطة، الجمعة، إنها لا تتصل بالإرهاب، عندما حاولت الشرطة توقيف السيارة لأنها لا تحمل لوحة أرقام.
  • سائق السيارة صدم الشرطة ثم غادر سيارته واستولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر على بعد نحو سبعة كيلومترات ثم واصل طريقه عبر البلدة لنحو 20 كيلومترا إلى ضاحية قريبة من المطار مصطدما بعدة سيارات في طريقه.
  • الرجل (24 عاما) حاول سرقة سيارة أخرى وطعن أحد المارة عندما حاول منعه قبل الاستيلاء على سيارة أجرة. وأوقفت الشرطة المهاجم في نهاية الأمر في سيارة الأجرة وحاولت صعقه للسيطرة عليه لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.
  • لم تعلن الشرطة هوية المهاجم كما لم تذكر المزيد من التفاصيل.
  • الشرطة قالت إن الشخص الذي تعرض للطعن في حالة خطيرة لكنها مستقرة في المستشفى.
  • تقارير إعلام ذكرت أن امرأة تعرضت للطعن أيضا خلال الحادث لكن الشرطة لم تؤكد حدوث ذلك.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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