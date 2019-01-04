شاهد: رجل يصيب أحد المارة وينتحر بعد مطاردة في سيدني

صدم رجل أسترالي سيارة شرطة في سيدني بسيارته ثم استولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر وسيارة أجرة وصدم سيارات أخرى وطعن أحد المارة قبل أن ينتحر أمام الشرطة.

ما الذي حدث؟