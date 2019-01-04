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منوعات|تايلاند

شاهد: أول عاصفة مدارية تجتاح تايلاند منذ عقود

4/1/2019

من المتوقع أن تصل أول عاصفة مدارية تجتاح تايلاند في ثلاثة عقود إلى اليابسة، الجمعة، محملة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ودفعت العاصفة الآلاف للبحث عن مأوى يقيهم منها كما أدت إلى إغلاق مطارين رئيسيين.

ما الذي يحدث؟
  • الرياح المصاحبة للعاصفة المدارية "بابوك" سببت أمواجا عالية في خليج تايلاند قبل وصولها إلى إقليم "ناكون سي تامارات" في جنوب البلاد.
  • مسؤولو الأحوال الجوية حذروا من أمطار غزيرة ورياح عاصفة في 15 إقليما بجنوب تايلاند الذي يضم واحدة من أكبر زراعات المطاط الطبيعي في العالم وعدة جزر سياحية شهيرة.
  • هيئة الأرصاد ذكرت في بيان في وقت مبكر، الجمعة، "هناك توقعات بهبوب رياح قوية مصحوبة بأمواج يتراوح ارتفاعها بين 3 و 5 أمتار في الخليج ومترين إلى ثلاثة في بحر أندامان. ننصح كل السفن بالبقاء على الشاطئ". وأضافت أن الأمور ستستمر على هذا النحو حتى، غدا السبت.
  • إدارة مواجهة الكوارث قالت إنه خلال الأيام القليلة الماضية تم نقل 6176 شخصا من "ناكون سي تامارات" وأقاليم باتاني وسونكلا ويالا إلى مراكز إيواء.
  • سلطات مطار "ناكون سي تامارات" أعلنت عن إغلاق المطار كما ذكرت شركة نوك للطيران أنها ألغت كل الرحلات من وإلى الإقليم. كما سيغلق مطار "سورات تاني" اعتبارا من عصر اليوم حتى السبت.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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