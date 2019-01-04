شاهد: أول عاصفة مدارية تجتاح تايلاند منذ عقود

من المتوقع أن تصل أول عاصفة مدارية تجتاح تايلاند في ثلاثة عقود إلى اليابسة، الجمعة، محملة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ودفعت العاصفة الآلاف للبحث عن مأوى يقيهم منها كما أدت إلى إغلاق مطارين رئيسيين.

ما الذي يحدث؟