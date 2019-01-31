مناكفات بين شباب وفتيات مصر بسبب " خليها تعنس"

اجتذبت حملتان لمقاطعة الزواج في مصر الآلاف من الشباب والفتيات على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تفجرا عاصفة من التجاذبات والمناكفات بين الشباب من الجنسين.

قبل أيام أطلق شباب حملة باسم "خليها تعنس" وتعني اتركها لمواجهة ما اعتبروه مبالغات في تكاليف الزواج، لتطلق فتيات في المقابل حملة باسم " خليك جنب أمك" ليكبر الجدل ويتعدى منصات الشبكة الافتراضية إلى برامج الفضائيات والتوك شو.

الشباب المصري.. بين خليك جنب أمك وخليها تعنس:

الحملتان اتخذتا المقاطعة، شعارًا للعزوف عن الزواج بمصر، إذ يوضح مؤسسو الحملة الأولى أنها بهدف دق ناقوس الخطر حيال مبالغات أسرة العروس في تكاليف الزواج التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.

النسخة النسائية من حملة المقاطعة، يغلب عليها تغريدات عن تعدد عيوب الرجال وعدم تحملهم مسؤولية الزواج ورغبتهم المستمرة في الاعتماد على المرأة في إدارة مختلف شؤون الأسرة.

الحملتان، انتقلتا من منصات التواصل الاجتماعي إلى البرامج الفضائية التي اشتبكت مع القضية المطروحة في محاولة لإيجاد حلول اجتماعية مقبولة، لتخفيف أعباء تكاليف الزواج.

ردًا على حملة (خليها تعنس) قال حساب باسم كريمة أبو العينين على فيسبوك "الأحسن خليها أختك" منتقدة ما آل إليه حال الشباب المصري من الجنسين من تجاذبات ومكايدة وشماتة.

الحملة ذاتها أثارت انتقادات الرجال أيضًا، وأوضح حساب باسم شريف أسعد على تويتر" خليك راجل وبلاش تعاكسها وتتحرش بها".

قال خليها تعنس قال…#خليها_متستتة_في_بيت_أبوها — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) January 28, 2019

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