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منوعات|العراق

شاهد: إمام مسجد يشجع المصلين على صلاة الفجر بتدريبات رياضية

30/1/2019

قدم مسجد في شمال العراق تدريبات رياضية حافزا إضافيا للمصلين كي يستيقظوا لأداء صلاة الفجر.

فعقب أداء الصلاة مباشرة، التي يحل موعدها هذه الأيام في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (2.30 بتوقيت جرينتش) يصطف عشرات الرجال لأداء تدريبات رياضية في داخل مسجد بهشت (الجنة) في مدينة حلبجة الكردية، التي اشتهرت بأنها كانت هدفا لهجوم كيميائي عام 1988.

ويوضح مهربان محمد سعيد إمام المسجد أن فكرة التدريبات الرياضية، التي تُنظم مرتين أسبوعيا، تستهدف تحسين اللياقة البدنية للمصلين وبالتالي صحتهم لا سيما كبار السن. 

ويشارك في التدريبات بالمسجد يومي الإثنين والأربعاء، المخصصان لها، بين 35 و40 شخصا.

ويعترف مصل يدعى رفيق رشيد (74 عاما) أن صحته تحسنت منذ مشاركته في مشروع اللياقة البدنية بالمسجد منذ شهر. وكان رشيد يعاني من ألم مبرح في جسمه في الآونة الأخيرة.

 

وتسبب هجوم كيماوي في مقتل آلاف الأكراد في حلبجة عام 1988 إبان حكم الراحل صدام حسين.

واتهم صدام أكراد حلبجة بالانحياز لصف إيران في الحرب العراقية-الإيرانية بين 1980 و1988. وكان ذلك الهجوم نقطة حاسمة أكسبت أكراد العراق تعاطف العالم.

المصدر : رويترز
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