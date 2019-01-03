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منوعات|قبرص

شاهد: لقطات مذهلة لـ"عمود ماء" يربط البحر بالسماء

3/1/2019

استقبل سكان قبرص والسياح الذين يزورون الساحل الشمالي للجزيرة، أول أيام العام الجديد، برؤية عمود مائي مذهل عبر ساحل البحر بالقرب من مدينة كيرينيا.

سكان العاصمة "نيقوسيا" وعشاق الطقس، توافدوا من كل مكان لمشاهدة عمود الماء الفريد، وهو يتشكل فوق المنحدرات ويربط بين البحر والسماء في مشهد ساحر.

عمود ماء مذهل يصعد من البحر للسماء عند ساحل قبرص

وعمود الماء هو ظاهرة طبيعية عبارة عن هواء مختلط مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دوّاميّة فوق بحيرة أو محيط، وتظهر عادة على شكل قُمع قد يصل إلى السحاب.

وغالبًا ما تتكون هذه الظواهر الطبيعية عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء، ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب مياه البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار.

وتعتبر ظاهرة عمود الماء هي الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف في المياه الدافئة شبه الاستوائية، وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن أو الطائرات بالضرر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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