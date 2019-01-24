شاهد: طلاب ينقشون لوحات نحاسية بمطارق لا يسمعون صوتها

برع طلاب صم في ولاية إلازيغ، شرقي تركيا، في نقش لوحات على قطع النحاس، بمطارق لا يسمعون صوتها.
النقش على النحاس
- أقبل الطلاب الأتراك على تعلّم هذا الفن في ثانوية مهنية خاصة بالولاية، إلى جانب تعليمهم الأساسي، وذلك بغية اكتساب مهنة والمساهمة في الإنتاج.
- إلى جانب النقش على النحاس، يقوم الطلاب في الورش المهنية، ضمن ثانويتهم، بتعلّم فنون أخرى على يد معلمتهم، مثل النقش على الخشب والسيراميك، وغيرها من الفنون اليدوية.
- يستهدف الطلاب أيضا من خلال ممارستهم هذا الفن، إحياء فن النقش على النحاس، الذي أوشك على الزوال.
- يقوم الطلاب بنقش اللوحات والرسوم المطلوبة منهم، على النحاس من خلال الضرب عليها بالمطرقة التي لا يسمعون صوتها أصلاً.
- بعد الانتهاء من اللوحة، يقوم الطلاب بعرضها في معارض مختلفة سنوياً، لينالوا إعجاب الزوار.
دمج اجتماعي
خبرة ومجهود
- من جهتها، قالت عائشة توركار أيقاتش، إحدى معلمات الفنون اليدوية في المدرسة، إنها تواصل منذ 7 سنوات تعليم طلابها فن النقش على النحاس.
- أضافت أن فن النقش على النحاس صعب للغاية ويتطلب المزيد من الخبرة والجهد، لافتة إلى أن الطلاب يبذلون جهداً كبيراً كي يستطيعوا نقش لوحات معينة، وذلك بعد عامين من بدء تعلمهم هذا الفن.
- أعربت المعلمة التركية عن إعجابها باللوحات النحاسية التي ينقشها الطلاب الصم، مبينة أن السبب في ذلك هو حبهم لعملهم وشغفهم به.