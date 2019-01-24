شاهد: طرق التخلص من رائحة القدم الكريهة

قدمت أماني النجار، اختصاصية التغذية نصائح طبية قيمة للتخلص من الروائح الكريهة للجسم والقدم خلال استضافتها في برنامج الحكيم على الجزيرة مباشر.
أبرز نصائح النجار
- غسل القدمين بمنقوع المرمرية أو إكليل الجبل يساهم في التخلص من الرائحة الكريهة
- وضع أوراق المرمرية في الحذاء للتخلص من رائحة الحذاء
- للتخلص من غازات البطن يتم تناول مغلي الشومر أو اليانسون أو البابونج أو الكمون
- هناك أطعمة معينة تعطي الجسم رائحة مؤقتة ليومين أو ثلاثة على الأكثر.
- يجب مراجعة الطبيب لمعرفة أسباب استمرار رائحة الجسد غير المرغوب بها إذا تجاوزت أيام معدودة.