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شاهد: طرق التخلص من رائحة القدم الكريهة

24/1/2019

قدمت أماني النجار، اختصاصية التغذية نصائح طبية قيمة للتخلص من الروائح الكريهة للجسم والقدم خلال استضافتها في برنامج الحكيم على الجزيرة مباشر.

أبرز نصائح النجار

  • غسل القدمين بمنقوع المرمرية أو إكليل الجبل يساهم في التخلص من الرائحة الكريهة
  • وضع أوراق المرمرية في الحذاء للتخلص من رائحة الحذاء
  • للتخلص من غازات البطن يتم تناول مغلي الشومر أو اليانسون أو البابونج أو الكمون
  • هناك أطعمة معينة تعطي الجسم رائحة مؤقتة ليومين أو ثلاثة على الأكثر.
  • يجب مراجعة الطبيب لمعرفة أسباب استمرار رائحة الجسد غير المرغوب بها إذا تجاوزت أيام معدودة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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