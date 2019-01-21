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اليوم.. "واتساب" يفرض قيودا على إعادة إرسال الرسائل

21/1/2019

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة واتساب للتراسل اليوم إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط في مسعى لمكافحة "المعلومات المضللة والإشاعات".

التفاصيل:
  • فيكتويا جراند نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في واتساب قالت خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية "سنفرض حدا من خمس رسائل على مستوى العالم اعتبارا من اليوم".
  • كارل ووج رئيس الاتصالات في واتساب قال لـ"رويترز" إن الخدمة ستنشر تحديثا للتطبيق يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد، وذلك ابتداء من اليوم الإثنين. 
  • سيستقبل مستخدمو نظام التشغيل أندرويد التحديث أولا، يليهم مستخدمو نظام التشغيل (آي.أو.إس) الخاص بأجهزة أبل.
  • في السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه رسالة إلى 20 فردا أو مجموعة. وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة على مستوى العالم هو توسيع لإجراء اتخذ في الهند في يوليو/تموز بعدما تسبب نشر شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم قتل ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.
  • خدمة واتساب، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص، تحاول إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، وذلك في أعقاب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار الكاذبة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو بدون سياق، والخدع الصوتية بدون أي طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.
  • التشفير الكامل للتطبيق للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين يسمح بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.
المصدر : رويترز
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