اليوم.. "واتساب" يفرض قيودا على إعادة إرسال الرسائل

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة واتساب للتراسل اليوم إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط في مسعى لمكافحة "المعلومات المضللة والإشاعات".

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