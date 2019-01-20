شاهد: "ماكدونالد" على صليب بمتحف إسرائيلي يثير ضجة واسعة

يعتزم متحف إسرائيلي إزالة تمثال يصور المهرج "رونالد ماكدونالد" رمز سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، وكأنه المسيح المصلوب –وفقًا للديانة المسيحية- بعد احتجاجات واسعة.

التفاصيل:

التمثال هو القطعة الرئيسية في معرض عن النزعة الاستهلاكية والدين. وتظهر أعمال فنية أخرى السيد المسيح والسيدة العذراء مريم مثل الدميتين كين وباربي.

المتحف تعرض لمحاولات اعتداء من ساخطين اعتبروا المجسم استهزاء بالمسيح.

الاحتجاجات تحوّلت إلى العنف يوم الجمعة. وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلًا للاشتباه في قيامه بأنشطة عدوانية، وإنها تبحث عن رجلين آخرين ألقيا قنابل حارقة على متحف حيفا للفنون.

الشرطة قالت إن ثلاثة من أفرادها أصيبوا عندما حاول عشرات المحتجين اقتحام المتحف. وجرى تحطيم واجهات زجاجية في مدخل المتحف. واستمرت الاحتجاجات يوم السبت.

نيقولا عبده وهو أحد سكان حيفا ممن شاركوا في الاحتجاجات "إحنا هون بنستنكر هاي التحف المشينة، بصفتي مسيحي وأنا بأمثل دور القديس نيقولاوس فأنا باستنكر هادا الشيء وأنا أعلنت الإضراب الشامل".

رئيسة بلدية حيفا إينات كاليش روتيم، قالت يوم الخميس على تويتر "التمثال سيزال ويعاد (إلى الجهة التي قدمته) في أسرع وقت ممكن. نأسف للإزعاج الذي تعرض له المجتمع المسيحي … والإصابات الجسدية والعنف اللذين صاحبا ذلك".