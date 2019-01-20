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شاهد: رد فعل أطفال أيتام يتذوقون حلوى "غزل البنات" لأول مرة

20/1/2019

عاش أطفال أحد دور الأيتام في الكاميرون فرحة تذوق حلوى "غزل البنات" للمرة الأولى في حياتهم، عندما أحضر العاملون في إحدى الهيئات الخيرية، آلة صنع غزل البنات (حلوى القطن) إلى دارهم.

فرحة في عيون صغيرة:
  • بهدف إدخال الفرحة في قلوب الأطفال، أحضر العاملون في جمعية "الحق للإغاثة الإنسانية" من تركيا، آلة صنع غزل البنات إلى دار أيتام "زهراء" في مدينة كسري الكاميرونية.
  • الأطفال تجمعّوا أولًا حول الآلة محاولين معرفة طبيعتها، ثم شاهدوا عملية صنع غزل البنات (حلوى القطن) بفضول.
  • لدى تلقي الأطفال الصغار الحلوى للمرة الأولى، ظهرت الدهشة ثم الفرحة على وجههم.
أطفال أيتام بالكاميرون يتذوقون حلوى غزل البنات لأول مرة
 المرة الأولى:
  • أنصار غموشطاش، أحد المتطوعين في الجمعية، قال إن أعضاء الجمعية سبق لهم القدوم إلى المنطقة لحفر بئر ماء، ولإجراء عمليات مياه بيضاء، وتوزيع الملابس، ولاحظوا أن الأطفال لا يعرفون تلك الحلوى.
  • غموشطاش أضاف "في البداية شعروا بالخوف من حلوى غزل البنات ثم بدؤوا في تذوقها، تأثرنا كثيرًا وفرحنا أيضا لدى مشاهدة فرحة الأطفال".
  • غموشطاش تابع "للمرة الأولى في حياتي تأثرت إلى هذه الدرجة، شعرت بغصة في حلقي ومنعت نفسي بالكاد من البكاء، وفي الوقت نفسه شعرت بفرحة غامرة، كلما أتذكر تلك اللحظة أستعيد نفس المشاعر، لن أنسى هذا اليوم أبدًا".
المصدر : الأناضول
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