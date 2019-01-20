شاهد: رد فعل أطفال أيتام يتذوقون حلوى "غزل البنات" لأول مرة

عاش أطفال أحد دور الأيتام في الكاميرون فرحة تذوق حلوى "غزل البنات" للمرة الأولى في حياتهم، عندما أحضر العاملون في إحدى الهيئات الخيرية، آلة صنع غزل البنات (حلوى القطن) إلى دارهم.

فرحة في عيون صغيرة:

بهدف إدخال الفرحة في قلوب الأطفال، أحضر العاملون في جمعية "الحق للإغاثة الإنسانية" من تركيا، آلة صنع غزل البنات إلى دار أيتام "زهراء" في مدينة كسري الكاميرونية.

الأطفال تجمعّوا أولًا حول الآلة محاولين معرفة طبيعتها، ثم شاهدوا عملية صنع غزل البنات (حلوى القطن) بفضول.

لدى تلقي الأطفال الصغار الحلوى للمرة الأولى، ظهرت الدهشة ثم الفرحة على وجههم.

أطفال أيتام بالكاميرون يتذوقون حلوى غزل البنات لأول مرة

المرة الأولى: