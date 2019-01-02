شاهد: عالِم يحوّل كهفا قديما إلى مطعم ليجبر الأردنيين على زيارته

حوّل عالِم الجيوفيزياء (علم فيزياء الأرض) الأردني جورج حدادين، كهفا عمره 60 مليون عام إلى مطعم، وقرر أن هذه هي الطريقة المثلى لجعل الزبائن يأتون ويعلمون نبذة عن تاريخ الكهف الفريد.

المطعم الغريب:

لا يوجد ركن أملس أو حديث داخل هذا المطعم، ففي الحقيقة، تعود جميع أركانه لملايين السنين.

هذا مطعم "مراح سلامة" في مدينة مادبا جنوبي العاصمة الأردنية عمّان، صمم داخل كهف.

في هذه المنطقة الواقعة غربي المدينة، يوجد العديد من الكهوف الطبيعية التي تطورت على مدار آلاف السنين.

صاحب المطعم اكتشف هذا الكهف تحت الأرض حيث خطط لبناء منزل لعائلته. لكنه لأنه عالم جيوفيزيائي، عندما وجد جورج حدادين هذه المساحة الجوفية الواسعة، أراد الاستفادة منها.

كهف عمره 60 مليون عام يتحول إلى مطعم فريد

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