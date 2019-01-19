دراسة: الروبوتات لن تقوم بوظائف البشر

قالت شركة مانباور للتوظيف في دراسة مسحية إن المخاوف من أن الروبوتات ستسرق وظائف الناس لا أساس لها.

وتأتي الدراسة مع تزايد عدد الشركات التي تخطط لزيادة القوى العاملة أو الحفاظ عليها نتيجة التشغيل الآلي.

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