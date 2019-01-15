حظر الذبح الحلال في بلجيكا يغضب المسلمين واليهود

لقي قانون يحظر "الذبح الحلال" في بلجيكا ردود أفعال غاضبة وانتقادات من قبل مسلمين ويهود على حد سواء، واصفين تلك الخطوة بأنها تقييد مسيء للحرية الدينية.

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