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صورة بيضة تجمع أكثر من 32 مليون "لايك" على إنستغرام

الصورة جمعت أكثر من 32 مليون علامة إعجاب على إنستغرام حتى الآن
الصورة جمعت أكثر من 32 مليون علامة إعجاب على إنستغرام حتى الآن
14/1/2019

نجح حساب جديد في الحصول على الرقم القياسي في علامات الإعجاب على موقع إنستغرام.

وقام حساب أنشئ حديثا على إنستغرام بنشر صورة بيضة في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتحصل الصورة حتى الآن على أكثر من 32 مليون علامة إعجاب، متفوقة على نجمة التلفزيون الأمريكي كايلي جينر، التي كانت قد حصلت على 18 مليون إعجاب.

 

 

الصورة التي حصلت على 18 مليون علامة إعجاب

وشكر صاحب حساب "عصابة البيض" المتابعين على مساعدتهم له في الفوز بالرقم القياسي لعلامات الإعجاب. فيما ردت جينر عبر مقطع فيديو قصير لها وهي تكسر بيضة على الأرض مع عنوان يقول "خذ هذه البيضة الصغيرة".

 

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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