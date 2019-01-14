صورة بيضة تجمع أكثر من 32 مليون "لايك" على إنستغرام

نجح حساب جديد في الحصول على الرقم القياسي في علامات الإعجاب على موقع إنستغرام.

وقام حساب أنشئ حديثا على إنستغرام بنشر صورة بيضة في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتحصل الصورة حتى الآن على أكثر من 32 مليون علامة إعجاب، متفوقة على نجمة التلفزيون الأمريكي كايلي جينر، التي كانت قد حصلت على 18 مليون إعجاب.

الصورة التي حصلت على 18 مليون علامة إعجاب

وشكر صاحب حساب "عصابة البيض" المتابعين على مساعدتهم له في الفوز بالرقم القياسي لعلامات الإعجاب. فيما ردت جينر عبر مقطع فيديو قصير لها وهي تكسر بيضة على الأرض مع عنوان يقول "خذ هذه البيضة الصغيرة".