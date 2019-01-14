تعرف على مزايا التأشيرة الإلكترونية التي تقدمها 20 دولة وكيفية استخراجها

توفر أكثر من 20 دولة إمكانية دخول المسافرين إليها باستخدام التأشيرة الإلكترونية، مع انتظار المزيد، وفقًا لخبراء السفر.

وتتمثل الميزة الرئيسية للتأشيرة (الفيزا) الإلكترونية في أنه لا يجب على المسافر الذهاب إلى أي سفارة أو قنصلية للحصول على التأشيرة. الآن، يمكن إنهاء الإجراءات عبر الإنترنت.

كيف تستخرج تأشيرة عبر الإنترنت؟

دنيس زيمون، المدير الإداري لشركة "باسوليوشن" لخدمات التأشيرات بمدينة كولونيا غربي ألمانيا، يقول إن التأشيرة الإلكترونية مطابقة للتأشيرة الكلاسيكية، باستثناء أنه لا يوجد ورق.

بدلا من تقديم نسخ مطبوعة من المستندات المطلوبة، مثل طلب التأشيرة أو جواز السفر، فإنه يمكن عمل مسح (سكان) لهذه الوثائق نفسها ثم تحميلها على موقع طلب التأشيرة الإلكترونية الخاص بالدولة المراد السفر إليها.

كقاعدة، يتطلب الدفع لاستخدام هذه الطريقة بطاقة ائتمان.

بمجرد تقديم المستندات ودفع رسوم التأشيرة، يتم إرسال "تأكيد" للتأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني. ويقول زيمون "أوصي بطباعة التأكيد والاحتفاظ به".

في بعض الظروف، لا يكون هذا ضروريًا. فعلى سبيل المثال، يمكن للمسافرين أحيانًا الحصول على تأشيرة يتم لصقها داخل جوازات سفرهم بعد وصولهم إلى المطار "تأشيرة عند الوصول"، ولكن هذا يتطلب التقدم بطلب عبر الإنترنت مسبقًا.

دول تتيح استخراج التأشيرة إلكترونيًا:

من بين الدول المعروفة بأنها تتيح استخراج التأشيرة إلكترونيًا الهند، وكمبوديا وإيران وأوغندا.

سلطنة عمان أصبحت مؤخرًا تتيح الخدمة، ما يعني أنه لم يعد بإمكان المسافرين الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.

مزايا التأشيرة الإلكترونية: