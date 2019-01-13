البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: منزل "مقلوب" ينتظر زواره في أوردو التركية

13/1/2019

أنشأت بلدية ولاية أوردو شمالي تركيا، منزلًا مقلوبًا بهدف تعزيز السياحة في الولاية التي يقصدها السياح المحليين والأجانب بكثرة.

فيلا مقلوبة:
  • المنزل صُمم على شكل فيلا، حيث احتوى على كل أنواع الأدوات والأثاث المنزلية ولكن بالشكل المقلوب، وتم تلوين مظهره الخارجي باللونين الأبيض والأرغواني.
  • المنزل بنى في قضاء "ألتن أوردو" التابع لولاية أوردو التركية، وتكلّف قرابة 520 ألف ليرة تركية (95 ألف دولار أمريكي).
منزل &quot;مقلوب&quot; ينتظر زواره في أوردو التركية (الأناضول)
 الرابع من نوعه:
  • عمر طارانجي مدير الشركة التي تولت بناءه، قال إن المنزل يعتبر الرابع من نوعه في تركيا.
  • طارانجي أضاف أن مساحة المنزل تبلغ 192 متر مربع، وأنه يتكون من طابقين.
  • عمر أوضح أن المشروع انتهى بشكل كبير وتم تسليمه، إلا أن هناك بعض الأعمال المتبقية تتعلق بمحيط المنزل.
  • مدير الشركة أشار إلى أن المنزل المقلوب بدء يستقطب السياح من الآن، حيث يرغب الكثير من الزوار رؤية المنزل من الداخل.
المنزل صُمم على شكل فيلا (الأناضول)
 استقطاب السائحين:
  • منطقة البحر الأسود شمالي تركيا، المشهورة بطبيعتها الخضراء الخلابة، تستقطب سائحين عربًا بوتيرة متزايدة، لا سيما في فصل الصيف.
  • أعداد السائحين العرب وخاصة الخليجيين الوافدين إلى المنطقة، سجلت زيادة كبيرة في الأعوام الخمسة الأخيرة.
  • السائحون يحرصون على زيارة ولاية أوردو، فهي من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأسود.
  • الهضاب والمرتفعات الجبلية، تمثل مقصدًا للسائحين في فصل الصيف للترويح عن أنفسهم، فضلًا عن الشلالات والشواطئ السباحية.
المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)