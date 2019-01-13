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شاهد: لهذا السبب.. إمام يضع تلسكوبا في المسجد

13/1/2019

وضَع إمام مسجد "قادرلي معراج" بولاية عثمانية جنوبي تركيا، جهاز "تلسكوب" على سطح المسجد لمشاهدة القمر والنجوم والكواكب في السماء.

تلسكوب بالمسجد:
  • إمام المسجد رجب جري، قال إن فكرة وضع التلسكوب على سطح المسجد جاءت عقب مناقشة أوقات الصلاة مع مجموعة من الشبان، وتم عرض الفكرة على مفتي وقائم مقام الولاية.
  • الفكرة نالت إعجاب مفتي الولاية والمسؤولين، وتمت الموافقة على وضع التلسكوب أعلى المسجد.
  • المسجد شهد ارتفاعًا كبيرًا في ارتياد الشبان والمصلين من مختلف أحياء ومناطق الولاية، لرؤية النجوم والكواكب.
إمام تركي يضع تلسكوبا في المسجد لاستقطاب اليافعين (الأناضول)
استقطاب اليافعين:
  • مفتي الولاية نجاتي كون دوغدو، قال إن الموافقة على وضع التلسكوب جاءت لتشجيع وتعويد الأطفال والشباب على ارتياد المساجد وأداء الصلوات.
  • المواطن علي فالدار، أعرب عن إعجابه بفكرة مشاهدة القمر والنجوم من خلال جهاز التلسكوب، مشيرا أنه لأول مرة في حياته يرى القمر والنجوم بشكل قريب.

 

 

 

المصدر : الأناضول
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