شاهد: نساء يطلقن مبادرة "الزي الفلسطيني" لدعم رشيدة طليب

ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الثوب التقليدي الفلسطيني المعروف مقر الكونغرس الأمريكي مع انضمام النائبة رشيدة طليب، التي انتُخبت لعضوية الكونغرس في الآونة الأخيرة.
دخول الفلسطينية الأصل رشيدة طليب مبنى الكونغوس الأمريكي للمرة الأولى بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة بالثوب الفلسطيني #TweetYourThobe
pic.twitter.com/QZd9f266zq
— Dr Lamis (@dr_lamis3) January 4, 2019
وشاركت رشيدة، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيغان، في مراسم أداء اليمين في احتفالية مع رئيسة مجلس النواب الجديدة نانسي بيلوسي، الخميس الماضي، كأول فلسطينية-أمريكية تُنتخب عضوًا في الكونغرس الأمريكي.
I used my own *personal Quran* that my best friend of 25 years gifted me to use for the ceremonial swear in (basically a photo with Speaker Pelosi).
*Note: I did not use Jefferson's Quran as reported. I wanted it to be more personal (and my own). pic.twitter.com/DRTn3EuB8y
— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 6, 2019
احتفاءً ب #رشيدة_طليب أول أمريكية من أصول فلسطينية أشارك صورتي ب #الثوب_الفلسطيني #TweetYourThobe #InaugurationDay pic.twitter.com/HFKCan0jOB
— سلمى الجمل (@AljamalSalma) January 3, 2019
#TweetYourThobe تراثنا الجميل 😍😘 pic.twitter.com/NI48cyYntl
— – نيرڤانا l 🇵🇸 (@okay_oio) January 3, 2019
#TweetYourThobe
ثوب ستي pic.twitter.com/H3SnImyPqK
— سهاد (@sohadkhalil1) January 3, 2019
#tweetyourthobe
امي ❤️❤️ pic.twitter.com/4ingc826K9
— ﮼🦌عبيرالسرحان🇯🇴🇸🇦﮼امي ღ ﮼قلايدالخيل ﮼🐎 (@abeer_laase) January 4, 2019
أحلى فلسطينية❤️❤️❤️
#ميرنا 😍#tweetyourthobe pic.twitter.com/TkPBqOvFoR
— Noor🎗️ (@NoorAl_esawi) January 5, 2019
#غردي_ثوبك
ارتديت معظم الأزياء العربية وأيضا الشاوية والقبائلية ، وأشعر بالبرد لأن هناك أثوابا عربية لم أرتديها بعد .
عندما تحب ثوبا يحبك و تبدو جميلا فيه .أتجمّل بعروبتي، كهذا الثوب الفلسطيني الذي أحضرته لي صديقتي ميسون قبل سنتين من فلسطين .#أحلام_مستغانمي pic.twitter.com/HsmixsuXm7
— أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) January 5, 2019
https://twitter.com/turaani/status/1081310278585847813?ref_src=twsrc%5Etfw
كيف تفاعلت الفلسطينيات على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #غردي_ثوبك
أو #tweetyourthobe بعد أن ارتدت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني #رشيدة_طليب الثوب الفلسطيني التقليدي وهي تؤدي القسم في الكونغرس؟ pic.twitter.com/qAQbP6L3Vb
— فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) January 4, 2019
لأن المرأة الفلسطينية كانت و ما زالت ترتقي لمناصب عالمية و دعماً ل #رشيدة_طليب صورة بالثوب الفلسطيني #الثوب_الفلسطيني #TweetYourThobe #InaugurationDay pic.twitter.com/ewF87E7bVp
— لينا قيشاوي🕊 (@lina_qishawi) January 4, 2019
أثواب فلسطينية من تراث مدن وقرى مختلفة
المصدر: فلسطين تراث وأمجاد#TweetYourThobe pic.twitter.com/XILFVMYuzm
— صور فلسطين (@PalestinianPic) January 3, 2019
هذا الثوبُ لنا من قبل هبوبِ الريحِ. وبعد هبوبِ الدباباتِ. يا جنديّ، هذا ثوب فلسطين، وثوبك هذا الدم الناشف في الكاكي .#ابراهيم_نصر_الله
#TweetYourThobe pic.twitter.com/9x6qGiHi9E
— mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) January 3, 2019
#tweetyourthobe
لكل الناس وطن يعيشون فيه إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا pic.twitter.com/lh9Un33ghO
— ghosan (@Ghosan2) January 4, 2019
#TweetyourThobe زمان وعدتني ستي الله يرحمها انو توبها الي ، ماتت ستي و انا بالغربة و كل توب بشوفو بيذكرني بتوب ستي الي بالبلد . pic.twitter.com/8CklWnPJzD
— Maha Salama (@Maha_SPS) January 3, 2019
https://twitter.com/IsraaKMousa/status/1081252895704657920?ref_src=twsrc%5Etfw
فاحمل بلادك أنى ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر كي يعرفوك،اللون الأرجواني يحكي تجذرنا في الأرض لأكثر من ثلاثة آلاف عام فكنعان تعني أرجواني،والنقوش تروي قصة الأرض والإنسان،ثوب يافا زين بالبرتقال وثوب الخليل نقش بعنبه الشهير وثوب رام بورودها ..#tweetyourthobe #غردي_ثوبك pic.twitter.com/5ZHHg2MsnC
— إسراء الشيخ (@Esraashaikh) January 4, 2019
التوتة ♥️#TweetYourThobe pic.twitter.com/jXrfpeqiTe
— أسِـيل 🇵🇸 (@asyora97) January 5, 2019
مجموعة من عضوات رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج يرتدين الثوب الفلسطيني و يشاركن بالتغريد على هاشتاج #TweetYourThobe دعما للفلسطينية الامريكة #رشيدة_طليب لتوليها منصب نائب في الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميشغين الامريكية pic.twitter.com/yGedIBk9SX
— فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) January 5, 2019