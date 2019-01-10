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شاهد: نساء يطلقن مبادرة "الزي الفلسطيني" لدعم رشيدة طليب

10/1/2019

ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الثوب التقليدي الفلسطيني المعروف مقر الكونغرس الأمريكي مع انضمام النائبة رشيدة طليب، التي انتُخبت لعضوية الكونغرس في الآونة الأخيرة.

وشاركت رشيدة، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيغان، في مراسم أداء اليمين في احتفالية مع رئيسة مجلس النواب الجديدة نانسي بيلوسي، الخميس الماضي، كأول فلسطينية-أمريكية تُنتخب عضوًا في الكونغرس الأمريكي.

غردي بثوبك:
  • الفلسطينيات احتفين في أنحاء الضفة الغربية بهذه الخطوة غير المسبوقة. واقتداء برشيدة أيضًا، سارعت فلسطينيات كثيرات في أنحاء المعمورة لنشر صورهن عبر الإنترنت بأثوابهن التقليدية تحت هاشتاغي #غردي_ثوبك، #TweetYourThobe.

  • في مدن متعددة بالضفة الغربية، رقصت نساء وغنين واحتفلن بما يعتبرنه تأكيدًا لهويتهن الفلسطينية والتراث الثقافي الفلسطيني.
  • مجموعة من مصممات الثوب التقليدي في بلدة بيتونيا بالضفة، ارتدين الزي التقليدي في خطوة وصفنها بأنها محاولة لدعم رشيدة، باعتبارها أول عربية مُسلمة تدخل الكونغرس وبالزي الفلسطيني وتؤدي القَسم على القرآن الكريم.

رسالة سياسية قوية:
  • خطوة ارتداء طليب للثوب الفلسطيني داخل الكونغرس، ينظر إليها باعتبارها رسالة سياسية قوية جدًا، وفق المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي.
  • حنان أضافت "بالنسبة لكونها (رشيدة) امرأة استطاعت أن تتحدى كل العداوة وكل العنصرية التي حاولت إقصاء الشعب الفلسطيني والرواية الفلسطينية وإسكات الصوت الفلسطيني في الولايات المتحدة، هذا نراه كإنجاز مميز".

  • حنان تابعت "نحن نحترم رشيدة ونحترم كونها لبست الثوب ونحترم كون المجتمع الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية وفي المنافي وفي اللجوء، كله وقف معها".
  • فلسطينيات، يحترفن صنع الثوب التقليدي كمهنة، في قرية إذنا بالضفة الغربية، يرين في خطوة رشيدة تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا.

ابنة فلسطين في الكونغرس:
  • النائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب،أدت اليمين الدستورية وهي ترتدي الزي الفلسطيني التقليدي، وهي وإلهان عمر –من أصل صومالي- أول عضوتين مسلمتين بالكونغرس.
  • بسام طليب، عم رشيدة، في قرية بيت عور الفوقا بالضفة الغربية، قال إن رشيدة أصبحت مصدر فخر لفلسطين والعالم العربي والإسلامي كله.

  • رشيدة طليب (43 عامًا) أمريكية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 وهي الأخت الكبرى لأربعة عشر ابنًا لمهاجرين فلسطينيين في ديترويت، وهي متزوجة من ابن خالتها، وتعمل بالمحاماة.

  • رشيدة خاضت الانتخابات بدون معارضة فعلية في الدائرة 13 للكونغرس في ميشيغان، والتي تضم جنوب غربي ديترويت وضواحيها غربًا إلى مدينة ديربورن.
  • النائبة الأمريكية لها تاريخ في تخطي الحواجز، ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي، وسعت من خلاله للدفاع عن فقراء ديترويت.

https://twitter.com/turaani/status/1081310278585847813?ref_src=twsrc%5Etfw

  • منطقة رشيدة طليب بأمريكا تعد موطنًا لأحد أكبر تجمعات العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة.
  • فوز رشيدة يسلط الضوء على موجة من المرشحين والناشطين الفلسطينيين في الشتات الذين انضموا للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي مع تدهور العلاقات الأمريكية-الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الأمريكي، المنتمي للحزب الجمهوري، دونالد ترمب.

https://twitter.com/IsraaKMousa/status/1081252895704657920?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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