شاهد: نساء يطلقن مبادرة "الزي الفلسطيني" لدعم رشيدة طليب

ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الثوب التقليدي الفلسطيني المعروف مقر الكونغرس الأمريكي مع انضمام النائبة رشيدة طليب، التي انتُخبت لعضوية الكونغرس في الآونة الأخيرة.

وشاركت رشيدة، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيغان، في مراسم أداء اليمين في احتفالية مع رئيسة مجلس النواب الجديدة نانسي بيلوسي، الخميس الماضي، كأول فلسطينية-أمريكية تُنتخب عضوًا في الكونغرس الأمريكي.

I used my own *personal Quran* that my best friend of 25 years gifted me to use for the ceremonial swear in (basically a photo with Speaker Pelosi).

*Note: I did not use Jefferson's Quran as reported. I wanted it to be more personal (and my own). pic.twitter.com/DRTn3EuB8y

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 6, 2019