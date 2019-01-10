شاهد: نساء يطلقن مبادرة "الزي الفلسطيني" لدعم رشيدة طليب

ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الثوب التقليدي الفلسطيني المعروف مقر الكونغرس الأمريكي مع انضمام النائبة رشيدة طليب، التي انتُخبت لعضوية الكونغرس في الآونة الأخيرة.

دخول الفلسطينية الأصل رشيدة طليب مبنى الكونغوس الأمريكي للمرة الأولى بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة بالثوب الفلسطيني #TweetYourThobe

pic.twitter.com/QZd9f266zq — Dr Lamis (@dr_lamis3) January 4, 2019

وشاركت رشيدة، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيغان، في مراسم أداء اليمين في احتفالية مع رئيسة مجلس النواب الجديدة نانسي بيلوسي، الخميس الماضي، كأول فلسطينية-أمريكية تُنتخب عضوًا في الكونغرس الأمريكي.

I used my own *personal Quran* that my best friend of 25 years gifted me to use for the ceremonial swear in (basically a photo with Speaker Pelosi). *Note: I did not use Jefferson's Quran as reported. I wanted it to be more personal (and my own). pic.twitter.com/DRTn3EuB8y — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 6, 2019

غردي بثوبك:

الفلسطينيات احتفين في أنحاء الضفة الغربية بهذه الخطوة غير المسبوقة. واقتداء برشيدة أيضًا، سارعت فلسطينيات كثيرات في أنحاء المعمورة لنشر صورهن عبر الإنترنت بأثوابهن التقليدية تحت هاشتاغي #غردي_ثوبك، #TweetYourThobe.

في مدن متعددة بالضفة الغربية، رقصت نساء وغنين واحتفلن بما يعتبرنه تأكيدًا لهويتهن الفلسطينية والتراث الثقافي الفلسطيني.

مجموعة من مصممات الثوب التقليدي في بلدة بيتونيا بالضفة، ارتدين الزي التقليدي في خطوة وصفنها بأنها محاولة لدعم رشيدة، باعتبارها أول عربية مُسلمة تدخل الكونغرس وبالزي الفلسطيني وتؤدي القَسم على القرآن الكريم.

رسالة سياسية قوية:

خطوة ارتداء طليب للثوب الفلسطيني داخل الكونغرس، ينظر إليها باعتبارها رسالة سياسية قوية جدًا، وفق المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي.

حنان أضافت "بالنسبة لكونها (رشيدة) امرأة استطاعت أن تتحدى كل العداوة وكل العنصرية التي حاولت إقصاء الشعب الفلسطيني والرواية الفلسطينية وإسكات الصوت الفلسطيني في الولايات المتحدة، هذا نراه كإنجاز مميز".

حنان تابعت "نحن نحترم رشيدة ونحترم كونها لبست الثوب ونحترم كون المجتمع الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية وفي المنافي وفي اللجوء، كله وقف معها".

فلسطينيات، يحترفن صنع الثوب التقليدي كمهنة، في قرية إذنا بالضفة الغربية، يرين في خطوة رشيدة تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا.

ابنة فلسطين في الكونغرس:

النائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب،أدت اليمين الدستورية وهي ترتدي الزي الفلسطيني التقليدي، وهي وإلهان عمر –من أصل صومالي- أول عضوتين مسلمتين بالكونغرس.

بسام طليب، عم رشيدة، في قرية بيت عور الفوقا بالضفة الغربية، قال إن رشيدة أصبحت مصدر فخر لفلسطين والعالم العربي والإسلامي كله.

رشيدة طليب (43 عامًا) أمريكية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 وهي الأخت الكبرى لأربعة عشر ابنًا لمهاجرين فلسطينيين في ديترويت، وهي متزوجة من ابن خالتها، وتعمل بالمحاماة.

#غردي_ثوبك

ارتديت معظم الأزياء العربية وأيضا الشاوية والقبائلية ، وأشعر بالبرد لأن هناك أثوابا عربية لم أرتديها بعد .

عندما تحب ثوبا يحبك و تبدو جميلا فيه .أتجمّل بعروبتي، كهذا الثوب الفلسطيني الذي أحضرته لي صديقتي ميسون قبل سنتين من فلسطين .#أحلام_مستغانمي pic.twitter.com/HsmixsuXm7 — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) January 5, 2019

رشيدة خاضت الانتخابات بدون معارضة فعلية في الدائرة 13 للكونغرس في ميشيغان، والتي تضم جنوب غربي ديترويت وضواحيها غربًا إلى مدينة ديربورن.

النائبة الأمريكية لها تاريخ في تخطي الحواجز، ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي، وسعت من خلاله للدفاع عن فقراء ديترويت.

https://twitter.com/turaani/status/1081310278585847813?ref_src=twsrc%5Etfw

منطقة رشيدة طليب بأمريكا تعد موطنًا لأحد أكبر تجمعات العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة.

فوز رشيدة يسلط الضوء على موجة من المرشحين والناشطين الفلسطينيين في الشتات الذين انضموا للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي مع تدهور العلاقات الأمريكية-الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الأمريكي، المنتمي للحزب الجمهوري، دونالد ترمب.

كيف تفاعلت الفلسطينيات على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #غردي_ثوبك

أو #tweetyourthobe بعد أن ارتدت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني #رشيدة_طليب الثوب الفلسطيني التقليدي وهي تؤدي القسم في الكونغرس؟ pic.twitter.com/qAQbP6L3Vb — فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) January 4, 2019

أثواب فلسطينية من تراث مدن وقرى مختلفة المصدر: فلسطين تراث وأمجاد#TweetYourThobe pic.twitter.com/XILFVMYuzm — صور فلسطين (@PalestinianPic) January 3, 2019

هذا الثوبُ لنا من قبل هبوبِ الريحِ. وبعد هبوبِ الدباباتِ. يا جنديّ، هذا ثوب فلسطين، وثوبك هذا الدم الناشف في الكاكي .#ابراهيم_نصر_الله

#TweetYourThobe pic.twitter.com/9x6qGiHi9E — mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) January 3, 2019

#tweetyourthobe

لكل الناس وطن يعيشون فيه إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا pic.twitter.com/lh9Un33ghO — ghosan (@Ghosan2) January 4, 2019

#TweetyourThobe زمان وعدتني ستي الله يرحمها انو توبها الي ، ماتت ستي و انا بالغربة و كل توب بشوفو بيذكرني بتوب ستي الي بالبلد . pic.twitter.com/8CklWnPJzD — Maha Salama (@Maha_SPS) January 3, 2019

https://twitter.com/IsraaKMousa/status/1081252895704657920?ref_src=twsrc%5Etfw

فاحمل بلادك أنى ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر كي يعرفوك،اللون الأرجواني يحكي تجذرنا في الأرض لأكثر من ثلاثة آلاف عام فكنعان تعني أرجواني،والنقوش تروي قصة الأرض والإنسان،ثوب يافا زين بالبرتقال وثوب الخليل نقش بعنبه الشهير وثوب رام بورودها ..#tweetyourthobe #غردي_ثوبك pic.twitter.com/5ZHHg2MsnC — إسراء الشيخ (@Esraashaikh) January 4, 2019