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شاهد: أمريكية قد تصبح أغنى امرأة في العالم بسبب طلاقها

10/1/2019

أعلن مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس وزوجته ماكنزي طلاقهما بعد زواج استمر 25 عاما وذلك في بيان مشترك على موقع تويتر. وبيزوس هو أغنى أغنياء العالم.

ما القصة؟
  • ماكنزي زوجة جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون قد تصبح أغنى امرأة في العالم بعد إعلان طلاقها.
  • قناة سي بي إس الأمريكية قالت إنه إذا حصلت الزوجة على ثلث الثروة فقط فستصبح أغنى امرأة في العالم فورا.
  • ماكنزي البالغة من العمر 48 عاما إذا حصلت على ثلث ثروة زوجها السابق، فستحصل 45.7 مليار دولار أمريكي وفق مؤشر بلومبرغ.
  • الحالة الأفضل أن تحصل على نصف ثروة زوجها لتحصل على 69 مليار دولار، وفق القوانين الأمريكية التي تعمل على اقتسام الثروة المكتسبة أثناء الزواج بشكل متساو بين الزوجين.
خلفيات:
  • تزوج جيف بيزوس زوجته ماكنزي عام 1993 وقررا الطلاق بعد فترة طويلة من الدراسة.
  • يبلغ بيزوس من العمر 54 عاما وهو أغنى أغنياء العالم إذ تتجاوز ثروته 160 مليار دولار.
  • شركة أمازون التي أصبحت هذا الأسبوع أكبر شركة مدرجة في بورصة وول ستريت من حيث القيمة متفوقة على ميكروسوفت.
  • وفقا للبيان فإن الزوجين يتوقعان الاستمرار كشريكين في المشاريع المشتركة.
المصدر : وكالات
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