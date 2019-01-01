شاهد: مقهى في غزة يستعين بأسماك صغيرة للعناية بالقدمين!

أضاف مقهى في مدينة غزة العناية بالأقدام "باديكير السمك" إلى قائمته، فبينما يستقر الزبائن في "بار النرجيلة" يمكنهم الآن الحصول على باديكير من خلال قضم السمك لأقدامهم.

لقد أصبح مشهدًا عاديًا في هذا المقهى، حيث يجلس الزبائن في غرفة مضاءة بأضواء نيون زرقاء، وترفع السراويل إلى الركبة، وتغمس الأقدام في أوعية زجاجية.

باديكير الأسماك:

صاحب المقهى محمود عثمان خرج بالفكرة لإنقاذ أعماله في غزة المحاصرة.

عثمان كان مندهشا من التسجيلات المصورة على الإنترنت للسياح في تركيا الذين يقبلون على باديكير الأسماك.

بينما يجلس الرجال لتناول الشاي التقليدي وتصفح رسائلهم، تصل سمكة غارا روفا (السمك الطبيب) بحثًا عن عملها.

هذه الأسماك الصغيرة تخلص القدمين من الجلد الميت.

الزبائن يقولون إنها طريقة رائعة للاسترخاء ومعالجة أقدامهم في نفس الوقت.

مقهى يوفر خدمة "باديكير الأسماك" في غزة

تحذير صحي:

خبراء صحة دوليين يحذرون من أن العلاج فيما يتعلق بباديكير الأسماك ينطوي على مخاطر صحية.

الخبراء الدوليون يعتقدون أن هناك خطر إصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسات والطفيليات المنقولة بالدم.

عثمان يدرك ذلك، ولديه مجموعة إجراءات صارمة لتطهير الأوعية الزجاجية الستة عشر من خلال إعطاء الأسماك فترة راحة نصف ساعة بعد كل جلسة. كما يطلب من العملاء غسل أقدامهم مرتين واستخدام معقمات قبل غمس أقدامهم.

صاحب المقهى استلهم الفكرة من تركيا

"السمك الطبيب":

بعد شهر من العمل للحصول على الموافقات الإسرائيلية، استورد عثمان المئات من سمكة غارا روفا (السمك الطبيب) وأضاف قسم باديكير الأسماك إلى عمله.

غارا روفا هي سمكة صغيرة تتغذي على الجلد الميت، وقد سميت باسم "السمك الطبيب" بسبب تقديمها علاجات لبعض المشاكل المتعلقة بالقدمين.

تكلفة جلسة باديكير السمك ومدتها 30 دقيقة، تبلغ 30 شيكل (8 دولارات أمريكية)، وهو سعر مرتفع بالنسبة لكثير من سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر الذي يخيم على الكثيرين، يقول عثمان إن معظم زبائنه الذين يتراوح عددهم من 30 و 40 زبونًا يومًيا يبحثون عن علاج لأقدامهم بدلاً من مجرد غذاء الأسماك على خلايا جلدهم الميتة.

على مدى أربع سنوات، عانى محمد العمري (25 عامًا)، من نتوءات وبثرات جعلت من الصعب عليه ارتداء الأحذية، وبعد التحدث إلى أحد الأصدقاء، قال إنه جرب باديكير الأسماك.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شدّدته منتصف عام 2007.