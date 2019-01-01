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شاهد: فلسطيني استغل فترة أسرِه في إبداع مشغولات يدوية

1/1/2019

تَذكّر شاب فلسطيني أعمالًا فنية كان ينتجها وهو أسير أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعرضت أعماله في إطار معرض للمشغولات اليدوية والتطريز في المتحف الوطني الفلسطيني بالضفة المحتلة.

هواية من رحم الأَسْر
  • في إطار معرض عن المشغولات اليدوية والتطريز الفلسطيني، يعرض كرم المالوخ، بفخر وتباهِ، مشغولات أنتجها بيده عندما كانت حياته مختلفة تمامًا.
  • المالوخ صنع مشغولاته عندما كان مراهقًا أسيرًا في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.
  • الآن، هوايته التي ساعدته في تمضية سنوات السجن الثلاث، يحتفى بها في معرض "غزل العروق" بالضفة الغربية المحتلة. وهذا المعرض يتتبع دور التطريز في المجتمع الفلسطيني.
الشاب الفلسطيني استغل فترة أسره في تنمية مواهبة التطريزية
  • برغم أنها حرفة أنثوية من الأزل، فإن رجالًا مثل المالوخ تعلموها وامتهنوها كوسيلة لتمضية أيام السجن الثقيلة.
  • وسادة على شكل قلب ورسالة حب بسيطة صنعًا ومعهما مسبحة، كلها منتجات تشير إلى الأفكار التي شغلت ذهن المالوخ خلف جدران سجن الاحتلال.
  • المالوخ وصفها بأنها "رسائل رومانسية" لخطيبته آلاء. كما أنتج أيضًا أعمالًا سياسية مزخرفة.
"تطريز سِرّي"
  • المعروضات تم تهريبها من السجن عبر الزائرين أو لدى خروج نزلاء آخرين من السجن.
  • في الفترات التي حظرت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرف اليدوية، مارس الرجال التطريز سرًا، وسحبوا الخيوط من الخيام لاستخدامها في حرفهم.
  • مونيخا دروزنيسكا سائحة بولندية، قالت إنها "متأثرة" بطريقة تعبيرهم عن أنفسهم وهم ينتجون أعمال تطريز.
المعرض أقيم في المتحف الوطني الفلسطيني بالضفة المحتلة
  • المالوخ ظل سجينًا خلال الفترة 2004- 2007. لكن برغم الفترة الطويلة التي مرت منذ اهتمامه بالتطريز كي يساعده على تمضية وقته خلف القضبان، ويقول إنه لا يزال يعتقد أنها قابلة للاستخدام حتى اليوم.
  • الشاب الفنان يريد دعمًا ماليًا لشراء مواد خام، ودعمًا في عملية التسويق كي يتمكن الأسرى السابقون من استخدام مهاراتهم في كسب قوتهم.
  • المعرض ضم أيضا فساتين وعباءات تاريخية من صناعة سيدات فلسطينيات، وأيضًا صورًا فوتوغرافية ولافتات ولوحات وتسجيلات مصورة. وأقيم المعرض في المتحف الوطني الفلسطيني، الذي يدعم الثقافة الفلسطينية.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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