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شاهد| على وقع الأمطار.. الآلاف يشهدون ميلاد 2019 بميدان التايمز

1/1/2019

في تحد للأمطار الغزيرة، انطلقت ألعاب نارية في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية وهلل آلاف المحتفلين مع العد التنازلي للثواني الأخيرة قبل منتصف الليلة الماضية.

ما القصة؟
  • الحشود التي وقفت في الساحة الشهيرة بحي مانهاتن، تابعت تقليد إسقاط الكرة الكريستال الضخمة عند الساعة الثانية عشرة إيذانا بميلاد عام 2019، بعد انتظار طويل تحت الأمطار الغزيرة خلال آخر ساعات عام 2018.
  • لإضفاء بعض الجدية على الحدث وجه تحالف تايمز سكوير، وهو اتحاد شركات ينظم الحدث السنوي، تحية خاصة لحرية الصحافة بعد عام شهد هجمات على صحفيين في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.
  • المنظمون اختاروا حرية الصحافة للاحتفاء بها في ضوء تعرض بعض الصحفيين لهجمات مميتة هذا العام، كان أبرزهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات لصحفية واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة، والذي قُتل داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
  • في يونيو/ حزيران الماضي، قتل مسلح خمسة عاملين في صحيفة (ذا كابيتال) بالرصاص في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية.
  • في ديسمبر/كانون الأول، حلت الذكرى الأولى لسجن صحفيي رويترز "وا لون" و"كياو سوي أو" في ميانمار بعد تحقيق صحفي أجرياه بشأن مقتل أفراد من أقلية الروهينغيا المسلمة بأيدي قوات الأمن في البلد الآسيوي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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