شاهد| على وقع الأمطار.. الآلاف يشهدون ميلاد 2019 بميدان التايمز

في تحد للأمطار الغزيرة، انطلقت ألعاب نارية في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية وهلل آلاف المحتفلين مع العد التنازلي للثواني الأخيرة قبل منتصف الليلة الماضية.

ما القصة؟