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أغرب 10 طلبات للبريطانيين من سفاراتهم.. لن تصدق التاسعة!

مبنى السفارة البريطانية في برلين
مبنى السفارة البريطانية في برلين
1/1/2019

نشرت وزارة الخارجية البريطانية أغرب طلبات تلقتها سفاراتها حول العالم من مواطنيها خلال العام المنصرم 2018 بحسب بيان للوزارة.

هذه أبرز أغرب طلبات البريطانيين من سفاراتهم خلال 2018:
  1. متصل بريطاني من أمريكا يسأل: من هو المتسابق الذي تم التصويت بإزاحته من مسابقة برنامج للفنون والرقص على بي بي سي لأنه لم يتابعه أمس.
  2. متصل بريطاني يسأل أين يجب أن يرسل قطعة من الخشب يبلغ طولها 5 أقدام وجدها على شاطئ يعتقد أنها قد تكون من سفينة حربية بريطانية من القرن الثامن عشر.
  3. متصل في هولندا كان قد شاهد للتو فيلم القلب الشجاع ""Braveheart وكان لديه بعض الأسئلة حول المؤامرة التي قتل على أثرها ويليام والاس.
  4. متصل بريطاني يطلب من السفارة البريطانية في إيطاليا المساعدة في ترتيب حفل زفافه، والتوصية بإرسال زهور له وهدية تذاكر لمشاهدة بابا الفاتيكان في لقائه الجماهيري.
  5. متصل بريطاني من جزر الكناري يطلب من الخارجية أن تقنع فندقه بأن يعطيه غرفة مختلفة بعد أن اقتحم قط طائش غرفته وتبول على سريره.
  6. بريطاني يستفسر عما إذا كان هناك مصاصو دماء في بولندا لأن امرأة التقاها على الإنترنت سألت عن نوع فصيلة دمه قبل لقائهما الأول.
  7. بريطاني في نيودلهي يسأل عن الوقت الذي ستفتح فيه المفوضية العليا التجارية البريطانية، لأنه سمع أنها ستبيع النقانق النباتية ويريد شراء بعض منها.
  8. بريطاني في الكويت يسأل عما إذا كان أحد موظفي السفارة يريد أن يتبنى كلابه.
  9. بريطاني يسأل عما إذا كان بإمكان السفارة تقديم قائمة بالنساء في الأرجنتين اللاتي يمكنه الزواج منهن.
  10. بريطاني يطلب من سفارة بلده التحدث إلى صالون التدليك في بانكوك نيابة عنه، حيث كان نائماً أثناء التدليك وشعر أنه لا يجب عليه دفع ثمن ذلك.
متحدث باسم الخارجية البريطانية: إذا وجدت نفسك في حالة طوارئ في بلد آخر اتصل تجد المساعدة
 تعقيب المتحدث باسم الخارجية البريطانية على الرسائل:
  • بكل أسف أؤكد على أن وزارة الخارجية غير قادرة على تقديم المشورة بشأن مصاصي الدماء أو القطط الضالة المارقة، وما زالت قدرتنا على بيع النقانق النباتية مفتقدة للأسف.
  • بكل جدية، فإن الدخول في المشاكل في الخارج يمكن أن يكون شاقًا ومزعجًا. 
  • إذا وجدت نفسك في حالة طوارئ في بلد آخر، فاتصل بأقرب سفارة بريطانية أو مفوضية عليا أو قنصلية، وسيقوم موظفونا ببذل قصارى جهدهم للمساعدة.

وقال بيان الخارجية البريطانية إن الوزارة تلقت أكثر من 330 ألف مكالمة من البريطانيين الذين احتاجوا المساعدة.
شمل ذلك 3 آلاف و400 شخص دخلوا إلى المستشفى وحوالي 5 آلاف تم اعتقالهم وما يقرب من 30 ألف وثيقة سفر طارئة لمساعدة من فقدوا جواز سفرهم على القيام برحلات للخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر
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